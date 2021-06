Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (02.06.2021/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1/21-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y).Mit im Quartalsvergleich deutlich höheren Abverkäufen von Vorratsimmobilien habe sich das Ergebnis aus dem Verkauf von Immobilien mit 5,05 Mio. Euro mehr als verdoppelt (Q1/20: 2,13 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung stabiler Beiträge aus Mieteinnahmen und Erträgen aus Dienstleistungen habe sich das Zwischenergebnis (7,11 Mio. Euro; +59,22% yoy) im Vergleich zum Konzernumsatz (27,89 Mio. Euro; +85,15% yoy) unterproportional erhöht. Deutlich überproportional habe sich im Gegensatz hierzu das EBIT entwickelt (2,26 Mio. Euro; Q1/20: 0,42 Mio. Euro), das zudem über dem Vorkrisenjahr gelegen habe (Q1/19: 2,02 Mio. Euro).Nachdem in 2020 die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien deutlich ausgeweitet worden seien, würden diese per Ende Q1/21 weiter auf 251,5 Mio. Euro ansteigen (per Ende 2020: 215,0 Mio. Euro). Der hierdurch herbeigeführte Anstieg der Mieteinnahmen dürfte sich 2021e deutlich im Konzernergebnis widerspiegeln (FMRe: 16,0 Mio. Euro; +54% yoy).ACCENTRO habe Ende März 2021 erfolgreich eine Anleihe platziert (Volumen: 100 Mio. Euro; Kupon: 4,125%, Laufzeit: fünf Jahre) wodurch sich die langfristigen Schulden per Ende Q1/21 von 402,5 auf 486,7 Mio. Euro erhöht hätten. Auf den LTV habe die Kapitalmaßnahme nur einen moderaten Effekt gehabt (LTV Q1/21: 57,4%; per Ende 2020: 57,1%). Unter Berücksichtigung der Investitionen in den Wohnungsbestand (39,8 Mio. Euro) und des positiven Cashflows aus der laufendenden Geschäftstätigkeit (15,0 Mio. Euro) habe sich die Liquidität per Ende Q1/21 um 62,1 Mio. Euro auf 120,4 Mio. Euro erhöht.Das Unternehmen habe die Guidance für 2021 bestätigt und erwarte weiterhin Umsätze zwischen 170 und 200 Mio. Euro (FMRe: 184 Mio. Euro) sowie ein EBIT zwischen 45 und 50 Mio. Euro (FMRe: 41,6 Mio. Euro).Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine "kaufen"-Empfehlung für die ACCENTRO Real Estate-Aktie und reduziert das Kursziel von 12,50 auf 10,00 Euro. (Analyse vom 02.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: