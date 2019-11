Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie:



ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol ACCENTRO Real Estate-Aktie:

E7S



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (08.11.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S).Am gestrigen Tage habe das Unternehmen den Neunmonatsbericht 2019 veröffentlicht. Das operative Ergebnis sei um rund 24% auf 26 Mio. Euro gestiegen. Der Vorsteuergewinn habe sogar um 48% auf über 19 Mio. Euro zulegen können. Dabei habe das Unternehmen auch von der Umgliederung eines Berliner Immobilienportfolios in den Bestand profitiert, wodurch erstmalig ein Bewertungsgewinn von rund 11 Mio. Euro zu verzeichnen gewesen sei. Demgegenüber sei durch in diesem Objekt vorhandene Minderheiten ein negativer Effekt im Finanzergebnis von rund 2 Mio. Euro sowie ein latenter Steueraufwand von rund 4 Mio. Euro entstanden, so dass der Effekt auf die Bottom Line geringer gewesen sei als man zunächst annehmen möchte. Das Unternehmen habe erneut die Prognose zum Gesamtjahres-EBIT von mindestens 36 Mio. Euro bestätigt, der allerdings auch noch von einem größeren Globalverkauf abhängte, der derzeit verhandelt werde.Das Geschäft des Unternehmens verlaufe sehr lebhaft und eine negative Beeinträchtigung durch den kürzlich vom Berliner Senat beschlossenen Mietendeckel lasse sich derzeit nach Unternehmensangaben noch nicht feststellen. Da allerdings knapp 75% des Privatisierungsportfolios in Berlin liegen würden, würden die Analysten an die Bewertung der Equity Story etwas vorsichtiger herangehen als bisher.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link