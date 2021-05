(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;

Mögliche Interessenkonflikte bei der "ACCENTRO Real Estate AG": Keine vorhanden.



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova, Aktienanalystin von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol Deutschland: A4Y) unverändert zu kaufen.ACCENTRO habe seine Geschäftszahlen für 2020 veröffentlicht und einen Umsatz von 125,2 Mio. Euro berichtet, was leicht unter den Analystenerwartungen (FMRe: 135,7 Mio. Euro) und auch etwas unter denen des Unternehmens liege, die einen Umsatz über dem des Jahres 2019 von 143,3 Mio. Euro prognostiziert hätten. Das Verfehlen resultiere aus Verzögerungen beim Nutzen-Lasten Wechsel. Das EBIT habe bei 34,8 Mio. Euro gelegen (FMRe: 28,8 Mio. Euro), was einem Rückgang von 13% entspreche. Zwar sei das EBIT zurückgegangen, die EBIT-Marge sei aber auf dem gleichen Niveau wie im letzten Jahr geblieben - bei fast 28%. Wenn die Einmalaufwendungen in Höhe von 6,0 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Refinanzierung nicht berücksichtigt würden, ergebe sich ein EBIT von 40,8 Mio. Euro.Mit großen Zukäufen im Jahr 2020 habe ACCENTRO ihren Bestand auf über 5.000 Einheiten mehr als verdoppelt. Zudem habe ACCENTRO im Jahr 2020 629 Wohneinheiten veräußert (2019: 830 Einheiten). Abgesehen von der anfänglichen pandemiebedingten Transaktionspause im Frühjahr, seien die Wohnimmobilien stabil und ein sicheres Investment unter Anlegern geblieben. Dies habe die Nachfrage erhöht und sich somit positiv auf die Preise ausgewirkt.Im Geschäftsjahr 2021 erwarte ACCENTRO einen Umsatz zwischen 170 und 200 Mio. Euro und ein EBIT von 45-50 Mio. Euro. Dies entspräche einem Umsatzwachstum von etwa 35-60%.Daher bestätigt Mariya Lazarova, Aktienanalystin von FMR Research, ihre "kaufen"-Empfehlung und das Kursziel von 12,50 Euro je Aktie. (Analyse vom 18.05.2021)