Ticker-Symbol ABO Wind-Aktie:

AB9



Kurzprofil ABO Wind AG:



ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) ist ein erfolgreicher Projektentwickler für erneuerbare Energien aus Wiesbaden. Seit 1996 hat das Unternehmen im Kerngeschäft Windenergie gut 590 Windenergieanlagen mit mehr als 1.200 Megawatt Leistung ans Netz gebracht. Rund 400 qualifizierte Mitarbeiter planen, finanzieren und errichten schlüsselfertige Windparks. Sie erstellen Gutachten, wickeln den Genehmigungsprozess und die Finanzierung ab und kümmern sich um Netzanschluss und Bau. ABO Wind übernimmt alle Schritte der Projektentwicklung von der Standortakquise bis zur Errichtung von Windkraftanlagen.



Darüber hinaus übernimmt das Windpark-Management von ABO Wind langfristig die Betriebsführung von Windparks und bietet Serviceprodukte wie Wartungen, Getriebeendoskopien, Prüfungen und Reparaturen sowie technische Gutachten (Rotorblatt-, Beton- und Triebstranggutachten) an.



ABO Wind besitzt zudem viel Erfahrung mit Bioenergie: Wir übernehmen die Betriebsführung bestehender Biogasanlagen, projektieren Biogasanlagen, bieten Serviceprodukte rund um Bioenergie und kaufen bestehende Anlagen auf.



Damit die Energiewende auf allen Ebenen gelingt, arbeitet die Abteilung "Zukunftsenergien" an integrierten Energiekonzepten und Speichertechnologien für eine erneuerbare Energiewirtschaft sowie für die Mobilität der Zukunft.



Im Geschäftsfeld Wärme versorgt ABO Wind große Gebäudeeinheiten effizient und klimafreundlich mit Strom und Wärme, unter anderem aus Kraft-Wärme-Kopplung und Photovoltaik.



1996 war der Atomausstieg Zukunftsmusik und Windkraft ein Randthema. Trotzdem wagten Dr. Jochen Ahn und Matthias Bockholt den Schritt in die Selbstständigkeit, um Windparks zu planen. In den Anfangsjahren musste sich das kleine Team um die Firmengründer sein Know-How noch selbst erarbeiten und Pionierarbeit leisten - die Branche war jung, Improvisation an der Tagesordnung.



Seither hat sich die gesamte Erneuerbare-Energien-Branche professionalisiert und ist zum echten Wirtschaftsfaktor geworden. Auch ABO Wind ist stetig - und mit Maß - gewachsen und zählt heute mit einem jährlichen Projektvolumen von rund 300 Millionen Euro zu Europas versierten Entwicklern von Windkraftprojekten. Die Gründer gehören nach wie vor dem Vorstand Unternehmens an und sind Mehrheitseigentümer.



Inzwischen arbeiten rund 400 qualifizierte ABO Wind-Mitarbeiter in Europa, Lateinamerika und in neuen Märkten wie dem Iran an der Energiewende. Wichtigster Markt ist jedoch Deutschland, wo ABO Wind neben dem Firmen-Stammsitz in Wiesbaden Niederlassungen in Heidesheim bei Mainz (Sitz des Windpark-Managements), Berlin, Dortmund, Hannover, Saarbrücken, Rheine und Barleben gegründet hat. (24.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - ABO Wind-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9).ABO Wind habe nach vorläufigen Zahlen den Nettogewinn im Jahr 2020 um 12% J/J auf EUR 13,1 Mio. gesteigert und damit trotz vielfältiger Herausforderungen für das internationale Projektgeschäft durch die Pandemie ein hervorragendes Ergebnis erzielt, das der Analystenprognose entsprochen habe. Angesichts der weltweit sich verstärkenden Anstrengungen, dem Klimawandel zu begegnen, sehe der Analyst ein goldenes Jahrzehnt für die erneuerbaren Energien voraus. Er gehe davon aus, dass die Elektrifizierung der Mobilität und die Wasserstoffstrategien vieler Länder den Bedarf an Grünstrom in den nächsten Jahren deutlich erhöhen werde. Mit einer Projektpipeline von über 12 GW und einer Eigenkapitalquote von 56% sehe der Analyst ABO Wind sehr gut gerüstet, um in den nächsten Jahren weiter kräftig zu wachsen.Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, erhöht sein Kursziel leicht auf EUR 55 (bisher: EUR 54) und bestätigt seine "buy"-Empfehlung für die ABO Wind-Aktie. (Analyse vom 24.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ABO Wind-Aktie:45,40 EUR +5,58% (24.02.2021, 14:18)ISIN ABO Wind-Aktie:DE0005760029WKN ABO Wind-Aktie:576002