1,61 EUR -0,62% (23.04.2019, 11:37)



DE000A1EWXA4



A1EWXA



ABO



Die ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) betreibt europaweit Windkraft- und Biogasanlagen. Größter Aktionär der ABO Invest AG mit einem Anteil von derzeit 25 Prozent ist die ABO Wind AG, ein europaweit tätiger Projektentwickler für erneuerbare Energien mit 19-jähriger Branchenerfahrung. Die Aktie wird seit 2011 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf und seit 2018 zusätzlich im Freiverkehr der Börse Hamburg gehandelt. (23.04.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - ABO Invest-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) und erhöht das Kursziel von 1,90 auf 2 Euro.Auch 2018 sei wieder ein Jahr mit einer unterdurchschnittlichen Windverfügbarkeit gewesen, so dass das Produktionspotenzial des Portfolios von ABO Invest bei weitem nicht ausgeschöpft worden sei. Aufgrund der deutlich gestiegenen Portfoliokapazität habe das Unternehmen nach Einschätzung von Steffen trotzdem deutliche Umsatz- und Ertragszuwächse erwirtschaftet. Hinzu gekommen seien Sondererträge aus dem Verkauf und dem Repowering des Windparks Wennerstorf, die dazu geführt haben dürften, dass die Gesellschaft zum ersten Mal in der Unternehmenshistorie ein positives Vorsteuerergebnis ausweisen werde. Das sei ein klares Zeichen, dass ABO Invest nach den hohen Investitionen der Anfangsjahre nun langsam in die Gewinnzone vorstoße. Eine größere Bedeutung habe aber die Cashflow-Entwicklung, die bereits seit längerem sehr gut aussehe. Selbst in den letzten beiden windschwachen Jahren habe die Gesellschaft hohe freie Cashflows erwirtschaftet.Auf Basis der finanziellen Stärke solle die installierte Kapazität im laufenden Jahr weiter ausgebaut werden. Da die Renditen von Windparks in den bisherigen Zielmärkten von ABO Invest aktuell aufgrund einer hohen Nachfrage relativ niedrig seien, habe das Unternehmen den Investitionsfokus um Solarparks erweitert. Die ersten Objekte könnten in Griechenland erworben werden, wo der enge Partner von ABO Invest, der Projektentwickler ABO Wind, im letzten Jahr in Ausschreibungen den Zuschlag für Projekte mit einer Zielkapazität von 45 MW erhalten habe und an der Realisierung der Vorhaben arbeite. ABO Invest plane, die fertiggestellten Objekte zu erwerben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link