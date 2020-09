Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ABO Invest-Aktie:



Börse München-Aktienkurs ABO Invest-Aktie:

2,04 EUR +2,00% (16.09.2020, 11:11)



ISIN ABO Invest-Aktie:

DE000A1EWXA4



WKN ABO Invest-Aktie:

A1EWXA



Ticker-Symbol ABO Invest-Aktie:

ABO



Kurzprofil ABO Invest AG:



Die ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) betreibt europaweit Windkraft- und Biogasanlagen. Größter Aktionär der ABO Invest AG mit einem Anteil von derzeit 25 Prozent ist die ABO Wind AG, ein europaweit tätiger Projektentwickler für erneuerbare Energien mit 19-jähriger Branchenerfahrung. Die Aktie wird seit 2011 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf und seit 2018 zusätzlich im Freiverkehr der Börse Hamburg gehandelt. (16.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - ABO Invest-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie der ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).Im ersten Halbjahr 2020 habe ABO Invest nach einer längeren Durststrecke endlich wieder von günstigen Windbedingungen profitiert. Bei einem unveränderten Portfolio habe damit die Energieproduktion gegenüber dem Vorjahr um 15,4 Prozent auf 229,3 Mio. kWh gesteigert werden können, womit sie um 8,3 Prozent über dem Normwert unter durchschnittlichen Windverhältnissen ausgefallen sei. Auf dieser Basis hätten sich das EBIT um 21,3 Prozent auf 5,8 Mio. Euro und der Periodenüberschuss sogar um 128 Prozent auf 2,3 Mio. Euro erhöht und damit die besten Sechsmonatswerte der Unternehmensgeschichte erreicht.Auch wenn die Windverfügbarkeit zu Beginn des zweiten Halbjahres eher schwach gewesen sei, sehe Steffen gute Chancen, dass auch im Gesamtjahr die unter durchschnittlichen Bedingungen zu erwartenden Produktions- und Erlöswerte übertroffen würden. Nach acht Monaten liege die Produktion immer noch um ca. 5 Prozent über der Norm.In starken Produktionsjahren werde ein deutlich höherer Cashflow erwirtschaftet, als für Zins und Tilgung derzeit nötig sei. Damit liefere das laufende Geschäft einen Finanzierungsbeitrag, um das Expansionstempo nach Jahren mit wenigen Zukäufen wieder zu erhöhen. Um sich dafür mehr Optionen zu erschließen, habe sich die Gesellschaft personell neu aufgestellt und treibe nun die Unabhängigkeit vom langjährigen Partner ABO Wind voran. Den nächsten wichtigen Schritt auf diesem Weg stelle die auf Anfang Oktober terminierte außerordentliche Hauptversammlung dar, die insbesondere ein neues genehmigtes Kapital im Umfang von 24,5 Mio. Euro schaffen und das bisherige Höchststimmrecht von 10 Prozent für einen einzelnen Aktionär abschaffen solle, da dieses als Hemmnis für größere Sacheinlagen gesehen werde. Außerdem wolle sich die Gesellschaft in Clearvise AG umbenennen.Gemessen am aktuellen Kurs entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 8 Prozent, weswegen Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, seine Einschätzung "hold" bestätigt. (Analyse vom 16.09.2020)