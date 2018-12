Börse Hamburg-Aktienkurs ABO Invest-Aktie:

Kurzprofil ABO Invest AG:



Die ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) betreibt europaweit Windkraft- und Biogasanlagen. Größter Aktionär der ABO Invest AG mit einem Anteil von derzeit 25 Prozent ist die ABO Wind AG, ein europaweit tätiger Projektentwickler für erneuerbare Energien mit 19-jähriger Branchenerfahrung. Die Aktie wird seit 2011 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf und seit 2018 zusätzlich im Freiverkehr der Börse Hamburg gehandelt. (11.12.2018/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - ABO Invest-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).Dank eines siebenstelligen außerordentlichen Ertrags aus einem Repowering-Projekt sollte ABO Invest bereits 2018 ein positives Vorsteuerergebnis erreichen. Für die kommenden Jahre prognostiziere das Unternehmen bei durchschnittlichen Windverhältnissen positive Nettoergebnisse. Damit sei ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte von ABO Invest bald erreicht. Typischerweise würden Windparks aufgrund der hohen Zinsbelastung in den Anfangsjahren Verluste ausweisen. Das Grünstromportfolio von ABO Invest trete jetzt aus den Kinderschuhen heraus und dürfte in den nächsten Jahren dank fortschreitender Tilgung von Finanzverbindlichkeiten und daraus folgendem niedrigeren Zinsaufwand Nettogewinne generieren. Die Expansion in den Solarbereich könnte sich bereits im nächsten Jahr materialisieren. ABO Invest plane, ein 45 MW Solarportfolio in Griechenland zu übernehmen. Damit stünden die Zeichen weiter auf Wachstum.Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt seine "buy"-Empfehlung für die ABO Invest-Aktie und sein Kursziel von EUR 2,10. (Analyse vom 11.12.2018)Börsenplätze ABO Invest-Aktie: