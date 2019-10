Börsenplätze ABO Invest-Aktie:



Kurzprofil ABO Invest AG:



Die ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) betreibt europaweit Windkraft- und Biogasanlagen. Größter Aktionär der ABO Invest AG mit einem Anteil von derzeit 25 Prozent ist die ABO Wind AG, ein europaweit tätiger Projektentwickler für erneuerbare Energien mit 19-jähriger Branchenerfahrung. Die Aktie wird seit 2011 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf und seit 2018 zusätzlich im Freiverkehr der Börse Hamburg gehandelt. (07.10.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - ABO Invest-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).ABO Invest sei im ersten Halbjahr 2019 bei einem leichten Umsatzwachstum von 2,5 Prozent auf 17,2 Mio. Euro eine deutliche Gewinnsteigerung gelungen. Das EBIT habe sich um 39,1 Prozent auf 4,7 Mio. Euro erhöht und das Vorsteuerergebnis sei von 0,15 auf 1,83 Mio. Euro vervielfacht worden. Neben der Steigerung der Einnahmen hätten eine positive Entwicklung sämtlicher Kostenpositionen und ein Sonderertrag für diesen Gewinnsprung gesorgt. Dieser habe aus der Beteiligung an der Repowering-Wertschöpfung bei dem im letzten Jahr verkauften Windpark Wennerstorf resultiert, woraus ABO Invest in diesem Jahr eine abschließende, voll ergebniswirksame Zahlung in Höhe von 1,1 Mio. Euro erhalten habe.Mit den Halbjahreszahlen deute sich aufgrund der fortschreitenden Tilgung der für den Aufbau des Portfolios aufgenommenen Kredite das Ertragspotenzial des Geschäftsmodells zunehmend an - und das, obwohl die Windverfügbarkeit im laufenden Jahr bislang wieder deutlich unterdurchschnittlich ausgefallen sei. Sollten die Normwerte zumindest im Schlussquartal erreicht werden, habe das Unternehmen einen Umsatz von 33 Mio. Euro und ein Vorsteuerergebnis in Höhe von 1,7 Mio. Euro in Aussicht gestellt.Damit resultiere aus dem Modell des Analysten nun ein neuer fairer Wert von 2,00 Euro je Aktie (zuvor 2,05 Euro je Aktie). Nach einer starken Performance bietet der Titel somit aktuell ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent, das Urteil lautet auf dieser Basis unverändert "buy", so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 07.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link