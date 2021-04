L&S-Aktienkurs ABB-Aktie:

27,20 EUR +3,66% (15.04.2021, 11:05)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

30,25 CHF +3,31% (15.04.2021, 10:51)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB Ltd.:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (15.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnikkonzerns ABB Ltd. (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) unter die Lupe.Die ABB-Aktie habe sich in den vergangenen Monaten von ihrer stärksten Seite präsentiert. Untermauert werde die gute Kursentwicklung durch das starke operative Geschäft des Schweizer Industriekonzerns. Nun habe der Siemens-Rivale aufgrund des guten Jahresauftakts die Umsatzprognose angehoben. Die Erlöse sollten im laufenden Jahr bereinigt um Sondereffekte wie Wechselkursveränderungen um 5% oder mehr steigen, habe ABB mitgeteilt. Bisher habe ABB ein Wachstum von 3 bis 5% in Aussicht gestellt.Die erhöhte Umsatzprognose komme an der Börse naturgemäß gut an. Die ABB-Aktie notiere auf einem neuen Mehrjahreshoch. Wer investiert sei, könne dabeibleiben. "Der Aktionär" favorisiere allerdings in der Branche weiter Siemens - zumal der DAX-Konzern in den ersten drei Monaten 2021 ebenfalls gut abgeschnitten haben dürfte, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ABB-Aktie: