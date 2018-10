XETRA-Aktienkurs ABB-Aktie:

Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeitende. www.abb.com (25.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld würden sich die großen Industriekonglomerate zurzeit schwer tun. Bei Siemens, ABB und General Electric sehe die Charttechnik nicht gerade vielversprechend aus. Am Donnerstag habe ABB nun Zahlen veröffentlicht. Ein starker Auftragseingang sei nicht genug, um neue Impulse zu liefern.In Q3 hätten die Schweizer die Neuaufträge zwar um zehn Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar gesteigert. In allen Bereichen und Regionen sei es dabei besser gelaufen. Der Umsatz sei derweil um rund sechs Prozent auf etwa 9,3 Milliarden Dollar geklettert. Weniger gut sei es beim Gewinn gelaufen. wegen der Integration von GE Industrial Solutions sei das EBITA um ein Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar zurückgegangen.Unter dem Strich seien mit 603 Millionen Dollar zwar sechs Prozent mehr geblieben. Die Schweizer würden dennoch weiter mit der Profitabilität kämpfen. Diese sei erneut leicht gesunken, habe aufgrund Kostensenkungen mit zehn Prozent aber noch im Zielkorridor von zehn bis 14 Prozent gelegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link