L&S-Aktienkurs ABB-Aktie:

28,595 EUR -4,48% (21.10.2021, 09:18)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

32,10 CHF +0,69% (21.10.2021, 17:30)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB Ltd.:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (21.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnikkonzerns ABB Ltd. (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) unter die Lupe.Die Lieferengpässe in vielen Bereichen der Industrie würden auch den Siemens-Konkurrenten ABB treffen. Der Schweizer Industriekonzern habe am Donnerstag bei der Veröffentlichung von Zahlen für das dritte Quartal seinen Umsatzausblick für 2021 gesenkt.Das Management erwarte 2021 nun ein Umsatzplus von 6 bis 8%, nachdem bislang knapp unter 10% in Aussicht gestellt worden seien. Die operative Gewinnmarge solle sich im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 weiterhin stark verbessern.Die Probleme von ABB mit den Lieferketten könnten auch Siemens treffen. Auswirkungen auf die Zahlen seien durchaus denkbar. Anleger sollten sich deshalb allerdings keine übermäßigen Sorgen machen. Ein neues Rekordhoch bleibe das Ziel, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ABB-Aktie: