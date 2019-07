L&S-Aktienkurs ABB-Aktie:

Kurzprofil ABB:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (25.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) unter die Lupe.Die Siemens-Aktie habe sich in den vergangenen Tagen wieder über die 100-Euro-Marke zurückgekämpft. Am Donnerstag schlage sich der DAX-Titel erneut gut und lege wieder leicht zu - angesichts schwacher Zahlen des Rivalen ABB komme das durchaus überraschend. Beim Schweizer Wettbewerber halte die Tristesse derweil an.Im zweiten Quartal habe ABB den Umsatz zwar um sieben Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar steigern können - auch der Auftragseingang habe um vier Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar zugelegt. Doch der Gewinn sei deutlich niedriger ausgefallen als im Vorjahr. Operativ (EBITA) seien mit 825 Millionen Dollar vier Prozent weniger geblieben. Unter dem Strich sei der Reingewinn sogar um 91 Prozent auf 64 Millionen Dollar zurückgegangen.Abschreibungen aus dem Verkauf des Solarwechselrichtergeschäfts und die strategische Neuausrichtung hätten das Ergebnis dabei belastet. Doch auch ohne diese Sonderfaktoren warte ABB weiter auf den Befreiungsschlag. Der Rückgang der EBITA-Marge von 12,6 auf 11,5 Prozent sei ein klarer Rückschlag. Vor allem im Bereich Robotik & Automation sei es wegen der schwächelnden Branchen Auto- und Maschinenbau nicht gut gelaufen.Neueinsteiger können abwarten - Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 86 Euro, so Maximilian Völkl. ABB ist derzeit keine laufende Empfehlung des "Aktionär". (Analyse vom 25.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ABB-Aktie: