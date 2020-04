L&S-Aktienkurs ABB-Aktie:

17,01 EUR +3,94% (28.04.2020, 09:21)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

17,815 CHF +2,59% (28.04.2020, 09:06)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende. www.abb.com (28.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).Der Auftragseingang habe im 1Q20 um +1% zugenommen (ausgew.: -4%) und deutlich die Analystenerwartungen und den Konsens übertroffen, dies v.a. dank Großaufträgen für Industrial Automation und Motion. Der Umsatz sei um -7,8% J/J gesunken, 2% über VontE und 4% über der Konsenserwartung.Die Konzern-Betriebsmarge sei um 95 Bp J/J auf 10,2% gesunken (VontE: 9,4%, Konsens: 9,2%), wobei das Konzern-EBITDA die Konsenserwartungen um 15% übertroffen habe. Das EBITA der Geschäftseinheiten habe USD 751 Mio. betragen und liege ungefähr im Bereich der Analystenerwartung von USD 749 Mio. (Konsens: USD 722 Mio.). Der Konzernaufwand sei jedoch 33% (J/J) niedriger als erwartet gewesen, vor allem wegen ABB und geringeren verlorenen Kosten. Der FCF habe wegen höherer Steueraufwendungen knapp die Erwartungen verfehlt. PG-Verkauf komme voran: Die Veräußerung von Power Grids dürfte Mitte 2020 abgeschlossen sein. ABB wolle die Erlöse weiterhin ausschütten.COVID-19 und der Ölpreisrückgang hätten ABBs kurzfristigen Ausblick wie erwartet eingetrübt. Die Aufträge und der Umsatz im Q2 dürften in allen Bereichen deutlich sinken (Konzernumsatz im Q2 gem. VontE: -15% J/J); Rückgang bei Robotics von über -30% J/J (VontE: -32% J/J).Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die ABB-Aktie. Das Kursziel laute CHF 20,50. (Analyse vom 28.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ABB-Aktie: