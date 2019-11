L&S-Aktienkurs ABB-Aktie:

19,52 EUR +1,56% (06.11.2019, 12:14)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

21,57 CHF +1,32% (06.11.2019, 11:59)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (06.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).ABB gehe davon aus, das zugrunde liegende Marktwachstum von 3% durch Fokussierung auf Boombereiche wie Datenzentren noch übertreffen zu können. Letztere würden bereits heute ein Geschäftsvolumen von USD 900 Mio. bilden (Run-Rate 2019), mit einem Umsatz-CAGR von 18% über die letzten vier Jahre hinweg. Der Aufstieg von E-Mobilität und die zunehmende Automatisierung von Gewerbegebäuden dürften ABBs Umsatz ebenfalls überdurchschnittlich ansteigen lassen.Drei der vier Geschäftseinheiten (ohne GE IS) würden 60% des Konzernumsatzes ausmachen und bereits jetzt eine op. EBITA-Marge von rund 18% erreichen. Bei der vierten, Installation Products (Umsatz: USD 2 Mrd.), liege diese noch unter 5% - bei bereits eingeleitetem Turnaround. Der Ausstieg aus dem verlustreichen Solarwechselrichter-Geschäft sowie die Kosten/Produkt-Synergien durch GE IS (Marge: unter 5%) sollten das Margenniveau der anvisierten Spanne von 15 bis 19% annähern (letzte 12 Mt.: 12,9%). Für das GJ20 rechne Diethelm mit einer weiter verbesserten Rentabilität und mind. einem Quartal innerhalb der Zielspanne. Gesamthaft gesehen, seien überzeugende Maßnahmen eingeleitet worden, um Bruttomarge und Rentabilität der Divisionen auch künftig weiter anzukurbeln.Aufschlussreiche und überzeugende Präsentationen über das Wachstumspotenzial der größten Division von ABB und darüber, wie diese in den angestrebten Rentabilitätsbereich gelangen wolle. Integration von GE IS gut auf Kurs und Fokus auf rasche Integration und die Umgestaltung von Produkten, um die Preise und Margen anzutreiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ABB-Aktie: