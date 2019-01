SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeitende.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) unter die Lupe.Das enttäuschende Börsenjahr 2018 habe die großen Industriekonzerne mit voller Wucht getroffen. Konglomerate seien an der Börse kaum gefragt gewesen. Auch die ABB-Aktie sei deutlich unter die Räder gekommen und habe rund ein Viertel an Wert eingebüßt. Beim Management habe das zum Umdenken geführt, 2019 solle nun alles besser werden. In jedem Fall könnten sich Aktionäre über einen Geldregen freuen.Offen sei nur noch die Art und Weise des Geldregens.Nach Jahren der Stagnation wolle der Schweizer Konzern endlich angreifen. Dank der starken Marktposition z.B. bei der Industrie 4.0 sei hier durchaus Potenzial vorhanden, das ausgebaut werden könne. Hinzu komme die anstehende Sonderausschüttung. Anleger könnten die ABB-Aktie nun wieder auf die Watchlist setzen, aber ein Kaufsignal abwarte, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ABB-Aktie:17,17 EUR +1,33% (09.01.2019, 17:35)