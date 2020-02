L&S-Aktienkurs ABB-Aktie:

22,07 EUR -0,18% (10.02.2020, 17:19)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

23,68 CHF -0,71% (10.02.2020, 17:19)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende. www.abb.com (10.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).Nach den Ergebnissen für das GJ19 habe Diethelm seine Umsatzprognose für die GJ20/21 um 2% gesenkt. Gründe für den Rückgang seien vor allem ein Nachlassen bei Robotics (Automobile) sowie ungünstige Währungseffekte. Diethelm erwarte für das GJ20 ein vergleichbares Umsatzwachstum von 1,8% ggü. dem Vorjahr (bisher: 2,4%) und im GJ21 eine Beschleunigung auf 3,8%. Rückenwind für die Margen durch niedrigere Konzernkosten bzw. Kosten der "Stranded Assets" und fehlende Projektneubewertung dürften durch Gegenwind für die Margen bei Robotics teilweise zunichte gemacht werden. Dennoch sollte sich das operative EBITA im Vorjahresvergleich deutlich verbessern; Diethelm habe seine zugrunde liegenden Annahmen für die Konzernmargen aufgrund der niedrigeren IA/Robotics-Margen jedoch gesenkt.Auswirkungen der Veräußerung von PG auf Ergebnisse in 2020: Die Veräußerung von 80% von Power Grids verlaufe nach Plan und dürfte im 2Q20 abgeschlossen sein. ABB erwarte einen nicht zahlungswirksamen Buchgewinn von ca. USD 5 Mrd. (keine Auswirkung auf bereinigten Reingewinn). Die Barerlöse aus der Veräußerung von USD 7,6 bis 7,8 Mrd. (ohne Steuern von USD 0,5 Mrd.) dürften über Rückkäufe oder ähnliche Mechanismen (etwa Put-Optionen) an die Aktionäre zurückgegeben werden. Diethelm habe den Umsatz von PG in seine neuen Schätzungen einbezogen, was sich vor allem auf die Ergebnisse aus nicht fortgeführten Aktivitäten auswirke.Die Endmärkte würden angesichts der Belastungsfaktoren bei Robotik (Automobile) schwach bleiben. Dennoch dürfte ABB 2020E von einem robusten Auftragsbestand und einem voraussichtlich leicht steigenden Umsatz profitieren. Eine solide Umsetzung und positive Faktoren für die Marge dürften die Rentabilität weiter steigern. Der Analyst habe die PG-Transaktion berücksichtigt und hebe sein Kursziel von CHF 22 auf CHF 26/Aktie an. In dieser Anhebung (CHF 3) spiegele sich größtenteils der Liquiditätszufluss durch den PG-Umsatz wider (gehe über Aktienrückkäufe von rund 15% der Marktkapitalisierung an die Aktionäre zurück).