Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (17.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) unter die Lupe.Mitten im Konzernumbau habe ABB-Chef Ulrich Spiesshofer seinen Posten überraschend niedergelegt. Am Mittwoch habe der Schweizer Industriekonzern zudem seine Ergebnisse zum ersten Quartal präsentiert. An der Börse kämen Chefwechsel und Zahlenwerk gut an, die ABB-Aktie klettere um über fünf Prozent.Es könnte der Befreiungsschlag sein. Spiesshofer habe die Aktionäre nicht überzeugen können. Trotz des Umbaus sei die ABB-Aktie in seiner Amtszeit kaum vom Fleck gekommen. Auch im Verwaltungsrat des Schweizer Industriekonzerns hätten die Zweifel am CEO deshalb zugenommen.Nach dem sofortigen Rücktritt Spiesshofers übernehme zunächst Verwaltungsratspräsident Peter Voser interimistisch die Geschäftsleitung. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger dürfte jetzt auf Hochtouren laufen.Im Dezember habe Spiesshofer noch den milliardenschweren Verkauf der Stromnetzsparte an Hitachi verkündet. Von Investoren sei ein solcher Schritt schon lange gefordert worden - eine positive Reaktion an der Börse sei jedoch ausgeblieben. Dennoch komme der Zeitpunkt des Spiesshofer-Rücktritts nun überraschend.Die Marge sei dagegen erneut zurückgegangen. Die Integration von GE Industrial Solutions und weitere Kosten hätten belastet, sodass die EBITA-Marge um einen halben Prozentpunkt auf 11,2 Prozent zurückgegangen sei. Unter dem Strich habe der Reingewinn sogar sechs Prozent unter dem Vorjahresquartal gelegen. Einen detaillierten Ausblick habe es bei ABB wie gewohnt nicht gegeben.Mit dem Kurssprung am Mittwoch habe die ABB-Aktie den charttechnischen Befreiungsschlag geschafft. Für die neue Industriewelt se der Konzern ohnehin gut gerüstet. Unter einem neuen Chef könne der Umbau nun vorangetrieben werden, dann dürften auch die Margen wieder steigen. An der Börse seien Industriekonglomerate wie auch Siemens zudem nach langer Zeit wieder gefragt. Eine erste Position bietet sich an, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 17.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link