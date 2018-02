Xetra-Aktienkurs ABB-Aktie:

Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (08.02.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).Die Basisaufträge seien bei EP (8% ggü. VontE: 5.6%) und PG (15% ggü. VontE 4.9%) gestiegen und hätten bei RM (5%) und IA (20%) den Erwartungen entsprochen. Trotz anspruchsvollerer Vergleichsbasis (-1% in Q4/2016) sei es insgesamt sehr ermutigend. Die Basisaufträge hätten sich in Europa (+8%), Nord- und Südamerika (12%, USA: 11%) und Asien/MEA (6%, China: 1%) positiv entwickelt. Das Wachstum in LW in allen Divisionen (außer IA) sei schwächer gewesen, vor allem wegen einer langsameren Konversion des Auftragsbestands. Die konzernweite op. EBITA-Marge von 10,9% habe den Erwartungen (VontE: 10,9%, Konsens: 10,8%) entsprochen, aber op. EBITA habe wegen höherer Unternehmenskosten (USD 134 Mio. ggü. VontE: USD 100 Mio.) unter Erwartungen gelegen.Der Ausblick sei wie erwartet nur qualitativ, aber optimistischer ausgefallen: Die makroökonomischen Kennzahlen würden in Europa wie den USA einen positiven Trend zeigen. Der Wachstumstrend in China dürfte anhalten, die Volatilität bei Ölpreis und Wechselkursen allerdings ebenfalls. "Der globale Markt ist wieder auf Wachstumskurs" = klar optimistischere Wortwahl.ABB habe ein deutlich beschleunigtes Wachstum der Basisaufträge erzielt, unter anderem dank einer vorteilhaften Positionierung und des günstigen Konjunkturumfelds. Aus Sicht des Analysten stelle diese Entwicklung einen Wendepunkt dar. Er sei davon überzeugt, dass ABB dadurch letztlich auch ein beschleunigtes Umsatzwachstum und eine höhere Rentabilität erreichen werde. Wie erwartet sei der Wortlaut des Ausblicks für 2018 optimistischer ausgefallen. Somit bestünden jetzt die Voraussetzungen für eine solide Erholung im Jahr 2018. Das starke Führungsteam von ABB sei fest entschlossen, Wertpotenzial freizusetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ABB-Aktie: