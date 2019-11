Tradegate-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:

Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 105 MWp.



Über 95% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 85 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (26.11.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarparkbertreibers 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) unter die Lupe.Die Aktie von 7C Solarparken habe sich zuletzt wieder in die Nähe des im Oktober markierten Allzeithochs vorgetastet. Die jüngste Meldung über eine anstehende Kapitalerhöhung habe dann aber zu einer Konsolidierung geführt. Das Unternehmen plane, rund 2,6 Mio. Stücke zu einem Kurs von 3,05 Euro zu platzieren. Aktionäre hätten ein Bezugsrecht, und institutionelle Investoren hätten bereits für 3 Mio. Euro gezeichnet. Damit seien schon knapp 40% des Emissionsvolumens in Höhe von 8 Mio. Euro abgesichert. Das neue Kapital solle zum Erwerb weiterer Grundstücke, auf denen Solarparks stünden, verwendet werden, und außerdem in die Optimierung von Solaranlagen aus dem Portfolio sowie in den Ausbau der kaufmännischen Betriebsführung für Dritte investiert werden.Die Kapitalerhöhung komme für die Experten etwas überraschend, denn eigentlich sei der von dem Unternehmen kommunizierte Expansionsplan 2018 bis 2020 mit einer größeren Platzierung im Juni ausreichend finanziert worden. Doch einerseits dürfte das aktuelle Kursniveau als attraktiv für eine Maßnahme eingestuft worden sein, und andererseits habe der Vorstand vermutlich, wie so oft in der Vergangenheit, weitere attraktive Opportunitäten aufgetan.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" empfehlen investierten Anlegern, die Bezugsrechte zu nutzen. Ansonsten sähen sie die 7C Solarparken-Aktie auf dem aktuellen Niveau als gute Halteposition. Das Kursziel laute 3,60 Euro. (Ausgabe 46 vom 23.11.2019)