Börsenplätze 7C Solarparken-Aktie:



Xetra-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:

3,25 EUR +0,62% (10.10.2019, 15:34)



Tradegate-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:

3,29 EUR +0,92% (10.10.2019, 15:48)



ISIN 7C Solarparken-Aktie:

DE000A11QW68



WKN 7C Solarparken-Aktie:

A11QW6



Ticker-Symbol 7C Solarparken-Aktie:

HRPK



Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 105 MWp.



Über 95% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 85 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (10.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die von der 7C Solarparken betriebenen Solar- und Windparks konnten im ersten Halbjahr 2019 die Stromproduktion gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 27% auf 91 Gigawattstunden (GWh) steigern, so die Experten von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichten.Zurückzuführen sei die Zunahme vor allem auf die erhöhte Anlagenkapazität, die mit einer Leistung von 159 Megawatt Peak (MWp) rund 25% über dem Vorjahreswert gelegen habe. Da wie im Vorjahr die Witterungsbedingungen erneut über dem langjährigen Durchschnitt gelegen hätten, habe sich die gesteigerte Kapazität folglich in einer entsprechend höheren Stromproduktion niedergeschlagen.Der Umsatz hingegen habe gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 nur um rund 11,7% auf 22,8 Mio. Euro zulegen können. Die unterproportionale Steigerung sei auf die bei Neuanlagen niedrigere Einspeisevergütung zurückzuführen. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres von 18,0 Mio. Euro auf 21,5 Mio. Euro angestiegen. Das Periodenergebnis habe sich bei 5,5 Mio. Euro eingestellt, womit 10 Cent je Aktie hätten verdient werden können.Die weitaus bedeutendere Kennziffer, der Cashflow je Aktie, habe seinen Aufwärtstrend fortsetzen können und sei im ersten Halbjahr 2019 auf 0,33 Euro je Aktie im Vergleich zu 0,32 Euro je Aktie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum gestiegen.Für die Zukunft seien die Experten weiter optimistisch hinsichtlich der Entwicklung der Gesellschaft. Mittlerweile verfüge die 7C Solarparken über ein Anlageportfolio mit einer Leistung in Höhe von 187 MWp. Damit sollten auch im zweiten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres die Vorjahresergebnisse übertroffen werden können.Die Experten von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. halten daher an ihren Aktien im Realdepot fest und rechnen weiterhin mit stetigen und soliden Kurszuwächsen. (Ausgabe 10/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link