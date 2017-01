Tradegate-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:

Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 85 MWp.



Über 90% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Frankreich, Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 60 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (24.01.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Laut der Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" sind schwache Tage bei der Aktie des Solarparkbertreibers 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) Kaufgelegenheiten.7C Solarparken rolle Schritt für Schritt die im letzten September vorgestellte Wachstumsstrategie bis 2018 aus. Im Dezember sei das Portfolio gleich mehrfach erweitert worden, zunächst um zwei neue Aufdachanlagen in Sachsen-Anhalt mit einer kumulierten Kapazität von 1,9 MWp, wobei das Unternehmen hier mit E.ON zusammengearbeitet habe. Es sei der Zukauf einer kleinen Bestandsanlage in Belgien (0,4 MWp) sowie die Inbetriebnahme zweier neuer Anlagen (insg. 2,8 MWp) gefolgt, die Goldbeck Solar für 7C errichtet habe. Damit habe sich die installierte Leistung des PV-Portfolios des Unternehmens zum Jahresende auf rund 100 MWp summiert.Damit liege 7C voll im vorgestellten Ausbauplan, bis Ende 2017 solle die Kapazität weiter auf 115 MWp zulegen. Zur Finanzierung weiterer Projekte habe das Unternehmen kürzlich 0,77 Mio. Aktien zu einem Kurs von 2,30 Euro platziert und 1,76 Mio. Euro eingenommen.Gemäß Strategieplan werde im laufenden Jahr noch eine weitere Tranche in ähnlicher Höhe folgen. Mit dem Wachstum und der laufenden Portfoliooptimierung (zur Hebung noch vorhandener Profitabilitätsreserven) werde die Grundlage für einen "strategischen Deal" in 2018 gelegt, der bspw. eine Fusion oder eine Übernahme sein könnte. Aufgrund der Kooperation mit E.ON, die weiter ausgebaut werden solle, sei der Konzern am Markt zwischenzeitlich als möglicher Käufer gehandelt worden.Börsenplätze 7C Solarparken-Aktie:Xetra-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:2,40 EUR +2,52% (23.01.2017, 16:00)