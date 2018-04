Börsenplätze 7C Solarparken-Aktie:



Haar (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK).Steven de Proost, CEO der 7C Solarparken AG, halte was er verspreche. Schon vor längerer Zeit habe der Chef des Bestandshalters von Solarparks mittelfristig die Auszahlung einer Dividende in Aussicht gestellt. Nun sei es soweit. Wie De Proost in einem Hintergrundgespräch mit der "Vorstandswoche.de" mitgeteilt habe, solle der Hauptversammlung eine Dividende von 10 Cent je Aktie vorgeschlagen werden. Auf Basis eines Kurses von 2,40 Euro je Aktie errechne sich immerhin eine stramme Dividendenrendite von über 4%.Das Unternehmen habe in den letzten Jahren den Bestand an Solarparks nach und nach ausgebaut. Damit erziele die Gesellschaft gute Cashflows. Aktuell belaufe sich der Bestand an Solarparks auf Dachanlangen und Freiflächen auf ein Volumen von 132 Megawatt. "Unser Ziel bis Ende 2019, ist ein Portfolio im Volumen von 200 Megawatt aufzubauen. Für dieses Jahr ist unser Ziel, den Bestand auf 150 Megawatt zu erweitern", sage De Proost.Die Basis, diese Vorgabe in 2018 zu erreichen sei sehr gut. Das Unternehmen habe den Geschäftsbereich Projektentwicklung der Amatec übernommen. Im Rahmen der Vereinbarung übernehme 7C Solarparken die insgesamt 55 Megawatt große Projektpipeline, von der 15 Megawatt nahezu baureif seien, sowie eine Bestandsanlage mit 0,75 Megawatt. Zudem habe sich der Firmenchef eine Kaufoption für 3 Bestandsanlagen sowie Grundstücke im Volumen von 3 Hektar für Photovoltaikanlagen gesichert. Im Zusammenhang mit dem geplanten Wachstum aus der Übernahme der Amatec-Projektentwicklung habe 7C ein Schuldscheindarlehen im Volumen von 25 Mio. Euro abgeschlossen. Das Geld wolle De Proost nutzen, um den Bestandsausbau auf 150 Megawatt zu erreichen. Aus der Übernahme erwarte er ein Projektvolumen von ca. 15 Megawatt in diesem Jahr. Mit dem eigenen Deal-Flow sollten weitere 5 bis 10 Megawatt hinzukommen. Damit wäre das Ziel von 150 Megawatt bis Jahresende erreicht. Das Schöne: Eine weitere Kapitalerhöhung sei somit für diesen Ausbau nicht notwendig. "Mit dem Geld aus dem Schuldscheindarlehen ist unser Plan finanziert."In einem 2. Schritt wolle das Unternehmen den Bestand auf 200 Megawatt im nächsten Jahr ausbauen. Dazu prüfe De Proost mehrere Optionen. Möglich sei dieser Sprung durch einen Zukauf oder Transaktionen mit einem Co-Investor. Alternativ könnte 7C Solarparken auch Solarparks für Dritte managen und damit den Bestand als Asset-Manager ergänzen. "Asset Management von Solarparks ist für institutionelle Investoren sehr interessant." Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden davon ausgehen, dass De Proost auch diese Vorgabe einlöse und den Bestand bis Ende 2019 entsprechend ausweite.Das Unternehmen entwickle sich insgesamt erfreulich. An der Börse werde das Unternehmen mit rund 110 Mio. Euro kapitalisiert. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" hätten die Aktie einst bei Kursen von 1,30 Euro entdeckt. Seit über einem Jahr bewege sich das Papier allerdings bei einem Kurs von 2,40 Euro im Wesentlichen seitwärts. Die nächste Aufwärtsbewegung könnte bald anstehen und die Aktie aus ihrer langen Seitwärtsbewegung ausbrechen. Eine Übernahme des eigenen Unternehmens sehe De Proost derzeit nicht mehr. "Wir verfolgen das nicht aktiv, und ich halte das derzeit auch für unwahrscheinlich. Unser Fokus liegt im Ausbau auf 200 Megawatt. Dann haben wir eine gute Größe erreicht und schauen danach weiter." In etwas schwierigen Zeiten dürfte die Aktie von 7C Solarparken als defensiver Wert wieder stärker gefragt sein.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse erneut zum Kauf der 7C Solarparken-Aktie mit einer Dividendenrendite von über 4%. (Analyse vom 20.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link