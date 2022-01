Tipp 1: Installieren Sie den Ablaufschlauch mit einem Fenster Dichtungssatz

Tipp 2: Stellen Sie die Klimaanlage an der richtigen Stelle auf

Um den Ablaufschlauch verwenden zu können, muss sich Ihr mobiles Klimagerät immer in der Nähe eines Fensters befinden. Normalerweise ist der Ablaufschlauch etwa 150 Zentimeter lang. Ein Schiebe- oder Kippfenster funktioniert in Kombination mit einem solchen Schlauch besser als ein schräges Dachfenster, das in der Mitte angelenkt wird. Ein solches Fenster hat immer eine Öffnung, durch die warme Luft reinkommt. Dies wirkt sich auf die Kühlleistung aus. Achten Sie darauf, dass die Klimaanlage 30 bis 40 Zentimeter von der Wand entfernt ist und nichts auf der Klimaanlage liegt. Ablagerungen an der Klimaanlage beeinträchtigen die Luftzirkulation.



Tipp 3: Kühlen Sie den Raum, bevor es heiß wird

Es braucht viel Energie, um einen warmen Raum wieder auf eine angenehm kühle Temperatur zu bringen. Deshalb ist es effektiver, einen relativ kühlen Raum zu halten. Sinnvoll ist es beispielsweise, die Klimaanlage morgens einzuschalten, wenn der Raum noch kühl ist. Muss das mobile Klimagerät nur für eine angenehme Temperatur sorgen, kostet das dem Gerät weniger Energie. Außerdem erzeugt es viel weniger Lärm.



Tipp 4: Schützen Sie den Raum vor Hitze

Um zu verhindern, dass sich der Raum durch äußere Einflüsse, wie z. B. Wärme von außen, aufheizt, treffen Sie eine Reihe von Maßnahmen. Daher ist es sinnvoll, den Raum vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Verwenden Sie daher vorhandene Jalousien, Vorhänge oder andere Fensterabdeckungen. Achten Sie auch darauf, dass Fenster und Türen geschlossen sind. Dadurch wird verhindert, dass warme Luft von außen eindringt.



Tipp 5: Stellen Sie die Klimaanlage nicht in einen zu großen Raum

Jedes Klimagerät hat eine maximale Fläche, die durch das Gerät gekühlt werden kann. Wir unterscheiden zwischen hohen und niedrigen Wärmelasten. Ein Raum mit viel Sonne und wenig Dämmung hat höhere Wärmelasten als ein dunkler, gedämmter Raum. Wenn Sie eine tragbare Klimaanlage in einem Raum verwenden, der größer als empfohlen ist, können Sie nicht den gesamten Raum kühlen. Das Gerät macht dann viel Lärm und erreicht nicht die gewünschte Temperatur. (28.01.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im Auftrag des gegenständlichen Unternehmens. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Wenn Sie ein tragbares Klimagerät gekauft haben, ist es wichtig, dass Sie es so gut wie möglich nutzen. Denn natürlich möchten Sie die Hitze in Ihrem Haus so schnell wie möglich loswerden. Durch den fachgerechten Einbau und die Beachtung einiger Voraussetzungen stellen Sie sicher, dass die Klimaanlage optimal funktioniert. In diesem Artikel gebe ich dir 7 Tipps, die dir dabei helfen werden. Mobile Klimaanlagen 9000 BTU arbeiten immer mit einem Abluftschlauch, der nach außen führt. Damit eine mobile Klimaanlage optimal kühlen kann, sollten Sie daher den Ablaufschlauch mit einem Fenster Dichtungs Set montieren. Ein solches Set hilft, warme Luft draußen zu halten. Dadurch wird der Temperaturverlust der Klimaanlage begrenzt. Sehen Sie im Produkthandbuch nach, wie Sie die Dichtung am besten installieren. Diese finden Sie auf der Produktseite Ihres mobilen Klimagerätes bzw. des Dichtungs Sets.