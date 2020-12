Bonn (www.aktiencheck.de) - Beim 5G-Netzausbau hat Deutschland noch Nachholbedarf, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie von Postbank Research.



Dem Ausbau solle mittelfristig auch die 3G-Infrastruktur weichen; einer der großen deutschen Anbieter wolle sie bis Ende Juni 2021 abschalten. Für den einen oder anderen Kunden dürfte dies ebenso wie das steigende Angebot von 5G-Smartphones Anlass sein, auf ein neues Gerät umzusteigen. Umfragen unter Verbrauchern in den USA und in China kämen zu dem Schluss, dass 54 Prozent der Befragten in den USA vorhätten, innerhalb der nächsten zwölf Monate ein neues Gerät anzuschaffen; in China seien es sogar 78 Prozent. Insbesondere Produkte von Hardwareherstellern aus den USA und der EU sowie von Halbleiterproduzenten aus Korea, Taiwan und aus der EU dürften dann verstärkt nachgefragt werden. (09.12.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.