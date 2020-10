Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie:



Xetra-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

1,83 EUR -2,14% (13.10.2020, 13:48)



Tradegate-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

1,81 EUR -1,09% (13.10.2020, 13:57)



ISIN 3U HOLDING-Aktie:

DE0005167902



WKN 3U HOLDING-Aktie:

516790



Ticker-Symbol 3U HOLDING-Aktie:

UUU



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (13.10.2020/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Marburger Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) unverändert zu kaufen.Mit der beachtlichen Entwicklung im ersten Halbjahr und der damit gezeigten Krisenresistenz habe die 3U Holding dem positiven Bild der letzten Jahre eine weitere erfreuliche Facette hinzugefügt.Das Unternehmen bewege sich somit trotz der Krise weiter im Rahmen der eigenen Expansionsstrategie und überzeuge mit einem kontinuierlichen Umsatzwachstum, überproportionalen Gewinnzuwächsen und hohen Cash-Überschüssen. Im Zentrum der Unternehmensstrategie stünden vor allem die beiden Bereiche Cloud Computing und E-Commerce, die von den beiden Kernbeteiligungen weclapp und Selfio verantwortet würden. Doch im laufenden Jahr habe 3U auch von der diversifizierten Aufstellung profitiert, deren Vorteile sich in Form von Umsatz- und Ergebniszuwächsen in den Bereichen Telekommunikation und Erneuerbare Energien in den Zahlen des ersten Halbjahrs gezeigt hätten.Damit sowie mit der hohen Profitabilität von weclapp hätten auch die Ergebnisbelastungen des SHK-Segments mehr als aufgewogen werden können, die gleichwohl aktuell die größte Herausforderung darstellen würden. Mit dem bereits begonnenen Bau des neuen Distributionszentrums, in dem die Logistikkapazitäten massiv erhöht und die Prozesseffizienz durch Automatisierung erheblich verbessert werden sollten, befinde sich die mit Abstand wichtigste diesbezügliche Einzelmaßnahme bereits in der Umsetzung.Auch die Potenziale, die sich aus einem möglichen weclapp-IPO ergeben könnten, seien in dem Modell des Analysten nicht erfasst, das er deswegen als ausgesprochen konservativ sehe.Dass Jakubowski für die 3U HOLDING-Aktie dennoch ein Kurspotenzial von mehr als einem Viertel sehe, verdeutliche seines Erachtens ihre Attraktivität.Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, belässt sein Urteil für die 3U HOLDING-Aktie deswegen auf "buy" mit dem unveränderten Kursziel von 2,40 Euro. (Analyse vom 13.10.2020)