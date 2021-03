Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen.

3U HOLDING-Aktienanalyse von SMC Research:



Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Marburger Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) unverändert zu kaufen.



Die 3U Holding habe mit ihren vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr 2020 den guten Eindruck aus den Zwischenberichten bestätigt. Mit einem Umsatzwachstum um 19 Prozent auf 61 Mio. Euro und einem EBITDA-Anstieg um 14 Prozent auf 11,6 Mio. Euro sei die im März 2020 formulierte Prognose trotz der Corona-Pandemie erreicht worden, das Ziel für den Nettogewinn sei sogar leicht übertroffen worden.



Die positive Entwicklung beruhe auf mehreren Säulen, zu denen das fortgesetzte rasante und hochprofitable Wachstum der Softwaretochter weclapp, die Corona-bedingte Sonderkonjunktur im Telekommunikationsbereich, die zum Jahresende wieder erhöhte Dynamik des E-Commerce-Spezialisten Selfio und ein positiver Konsolidierungseffekt im Segment Erneuerbare Energien gehören würden. Darüber hinaus habe das Ergebnis von zwei noch kurz vor dem Jahreswechsel realisierten Asset-Verkäufen (ein Windpark und eine nicht-strategische Beteiligung) profitiert.



Diese beiden Transaktionen würden für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung in 2021 aber zunächst eine Hypothek darstellen, weil ihr Abgang die Konzernzahlen schmälere. Dementsprechend liege die Prognose des Managements sowohl für den Umsatz als auch für das Ergebnis in der Nähe der Vorjahreswerte. Was beim ersten oberflächlichen Blick enttäuschend anmute, stelle aber bereinigt um den negativen Konsolidierungseffekt für Umsatz und EBITDA ein organisches Wachstum jenseits der 20-Prozent-Marke dar.



Damit befinde sich 3U weiterhin auf dem dynamischen, profitablen Wachstumskurs, dessen Fortsetzung Jakubowski auch in seinem Schätzmodell unterstelle. Der Analyst habe sein Modell in Reaktion auf die 2020er-Zahlen aktualisiert und auf das neue Basisjahr 2021vorgerollt. Zusammen mit dem etwas reduzierten Diskontierungssatz ergebe sich daraus ein neues Kursziel von 3,00 Euro (zuvor: 2,60 Euro), das somit für die Aktie, die jüngst sein bisheriges Kursziel punktgenau erreicht habe, weiteres Aufwärtspotenzial signalisiere.



Unser Urteil bleibt daher "buy", so Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research. (Analyse vom 18.03.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie:



Xetra-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

2,64 EUR -0,75% (17.03.2021, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

2,62 EUR 0,00% (18.03.2021, 12:15)



ISIN 3U HOLDING-Aktie:

DE0005167902



WKN 3U HOLDING-Aktie:

516790



Ticker-Symbol 3U HOLDING-Aktie:

UUU



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





