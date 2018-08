Xetra-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

1,215 EUR -0,82% (16.08.2018, 14:01)



Tradegate-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

1,245 EUR +3,75% (15.08.2018, 22:25)



ISIN 3U HOLDING-Aktie:

DE0005167902



WKN 3U HOLDING-Aktie:

516790



Ticker-Symbol 3U HOLDING-Aktie:

UUU



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (16.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Marburger Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) und erhöht das Kursziel von 1,50 auf 1,60 Euro.Das Unternehmen habe gestern den Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2018 veröffentlicht und habe vollumfänglich im Rahmen unserer Erwartungen und der eigenen Prognose gelegen. Der Umsatz sei von 21,4 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf 22,8 Mio. Euro um 7% angestiegen. Hierzu hätten die beiden Segmente ITK, bei welchem sowohl der Bereich Telefonie als auch der Bereich cloudbasierte Lösungen ein Wachstum auswiesen, und SHK, beigetragen. Die Umsätze des dritten Segments, Erneuerbare Energien, hätten aufgrund des Verkaufs eines Windparks wie erwartet leicht unter dem Vorjahr gelegen. Neben dem Anstieg der Umsatzerlöse habe auch der Verkauf von Immobilien in Hannover das Ergebnis deutlich nach oben geschraubt. Somit habe das operative Ergebnis auf Basis des EBITDA mit über 4,4 Mio. Euro um fast 60% über dem Vorjahreswert von rund 2,8 Mio. Euro gelegen. Das Finanzergebnis des Unternehmens sei aufgrund des niedrigeren Fremdkapitalniveaus gesunken. Alles in allem habe sich der Nettogewinn von rund 0,3 Mio. Euro im Vorjahr auf rund 2,3 Mio. Euro mehr als verachtfacht. Ohne den Sondereffekt des Immobilienverkaufs läge der Nettogewinn aber auch leicht über dem Vorjahr. Die Eigenkapitalquote des Unternehmens habe seit Jahresende 2017 von 49,2% auf 53,3% erhöht werden können.Für die kommenden Jahre sehe Scharff bei der 3U HOLDING ein besonders hohes Wachstumspotential in den Bereichen ITK durch die Beteiligung an der weclapp sowie im Segement SHK durch den "Do it yourself" Onlineshop Selfio. Das Thema Cloud Computing sei einer der Megatrends und er sehe die weclapp hier als sehr gut positioniert. Die weclapp Umsätze hätten sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und die Kundengewinnung konnte deutliche Zuwächse verbuchen. Hier habe das Ziel des Unternehmens umgesetzt werden und im ersten Halbjahr auch mehr und mehr größeren Unternehmen gewonnen werden können, welches ein sehr gutes Signal für die kommenden Jahre darstelle und das Wachstum nochmals beschleunigen werde. Auch in der Selfio aus dem SHK Segment sehe Scharff weiteres deutliches Potenzial. Das Unternehmen plane hier, den Umsatz in den nächsten 2 bis 4 Jahren auf ein Volumen von über 50 Mio. Euro zu erhöhen und somit zu den 100 umsatzstärksten Onlineshops in Deutschland zu gehören. Um dieses Ziel zu erreichen, sehe er es als durchaus denkbar an, dass der Kundenstamm auch durch anorganisches Wachstum in den kommenden Jahren deutlich erweitert werde. Für das laufende Jahr habe Scharff seine GuV-Prognose leicht angehoben und gehe nun von einem Nettogewinn nach Minderheiten von 3,1 Mio. Euro aus. Folglich erhöhe er unser Kursziel von 1,50 auf 1,60 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie: