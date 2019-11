Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie:



Xetra-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

1,515 EUR -3,19% (13.11.2019, 11:45)



Tradegate-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

1,525 EUR -2,24% (13.11.2019, 14:05)



ISIN 3U HOLDING-Aktie:

DE0005167902



WKN 3U HOLDING-Aktie:

516790



Ticker-Symbol 3U HOLDING-Aktie:

UUU



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (13.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Marburger Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) weiterhin zu kaufen.Im dritten Quartal sei der 3U-Konzern moderat gewachsen, sodass die Erlöse in Summe der ersten neun Monate mit 38,2 Mio. Euro um 8,5 Prozent habe gesteigert werden können. Wachstumsstar des Konzerns sei einmal mehr die Software-Tochter weclapp gewesen, deren Umsatz erneut um mehr als 50 Prozent zugelegt habe. Allerdings seien expansionsbedingt auch die Kosten bei weclapp kräftig gestiegen, was die Ergebnisdynamik gebremst und zusammen mit den hohen Logistikkosten im SHK-Segment dazu beigetragen habe, dass der Konzerngewinn entgegen der Umsatzentwicklung sehr deutlich zurückgegangen sei. Die mit Abstand wichtigste Ursache dieses Ergebnisrückgangs liege aber in dem hohen Einmalgewinn, den 3U im Sommer 2018 mit dem Verkauf einer Rechenzentrumsimmobilie erzielt habe.Für das Gesamtjahr 2019 sei dennoch ein hoher Gewinnanstieg zu erwarten, weil der im August vereinbarte und Ende Oktober vollzogene Verkauf der Konzernzentrale in Marburg im vierten Quartal für einen Vorsteuergewinn von 5,0 Mio. Euro sorgen werde. Vor diesem Hintergrund habe 3U die im August angehobene Prognose für dieses Jahr noch mal bestätigt.Demgegenüber habe Jakubowski seine Gewinnschätzungen für 2019 angesichts der Kostenentwicklung leicht reduziert, erwarte aber dennoch einen Wert innerhalb der vom Unternehmen kommunizierten Zielspanne. Grundsätzlich hätten die Q3-Zahlen aber dem Erwartungen des Analysten entsprochen, weswegen er die Schätzungen ansonsten unverändert gelassen habe. Den fairen Wert sehe Jakubowski weiterhin bei 2,10 Euro je Aktie, was gegenüber dem aktuellen Kurs ein attraktives Kurspotenzial signalisiere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link