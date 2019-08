Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie:



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (16.08.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Marburger Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) und erhöhen das Kursziel von 1,60 auf 1,80 Euro.Vor zwei Tagen, am 14. August, habe das Unternehmen den Halbjahresbericht 2019 veröffentlicht. Die Zahlen hätten im Rahmen ihrer Erwartungen gelegen und das Unternehmen habe infolge eines Immobilienverkaufs, welcher einen Ergebnisbeitrag von rund 5 Mio. Euro liefere, die Guidance für das Gesamtjahr anheben können. Für das Gesamtjahr erwarte das Unternehmen nunmehr ein EBITDA im Bereich von 10 Mio. bis 12 Mio. Euro (alt: 7 Mio. bis 9 Mio. Euro) und ein Konzernergebnis zwischen 4 Mio. und 5 Mio. Euro (alt: 1 Mio. bis 2 Mio. Euro). Bereits am 24. Juni habe die Gesellschaft den Erhalt eines Entwurfes eines Wertgutachtens für die weclapp SE bekannt gegeben, welches mittlerweile finalisiert worden sei. In diesem Dokument werde der Wert der weclapp auf über 70 Mio. Euro beziffert. Die 3U Holding halte rund 75% der Anteile, wodurch ein Wert von über 52 Mio. Euro dem Konzern entfalle. Der Wert der weclapp, welche derzeit noch nahezu Wertlos in den Büchern der Gesellschaft stehe, überschreite somit bereits die aktuelle Marktkapitalisierung des Konzerns von 48 Mio. Euro.Dies habe die Analysten von SRC Research veranlasst, eine Bewertung in Form einer Konzernbetrachtung ohne weclapp zu ermitteln und diesen Wert um den anteiligen Wert des im Gutachten festgestellten Werts zu erweitern. Hiervon werde die Nettoverschuldung von 5 Mio. Euro abgezogen und ein Abschlag von 10% für die Holdingstruktur berücksichtig. Dies bringe die Analysten auf einen fairen Wert für das Eigenkapital von rund 79 Mio. Euro bzw. einen fairen Wert je Aktie von 2,23 Euro. Dieser von ihnen berechnete Wert solle einen Eindruck verschaffen, was das Unternehmen wert sein könnte, wenn die Entwicklungen so weiter laufen würden wie geplant.Aufgrund ihres neuen Wertansatzes, welcher einen realistischen inneren Wert des Unternehmens widerspiegele, wenn die Potenziale vor allem in der weclapp weiter so erfolgreich umgesetzt würden, erhöhen die Analysten ihr Kursziel vorerst von bisher 1,60 Euro auf 1,80 Euro. Bezüglich einer weiteren Anpassung in Richtung des von ihnen ermittelten möglichen Wertes von 2,23 Euro je Aktie würden sie auf weitere Neuigkeiten und Fortschritte bezüglich weiterer Zukäufe der weclapp warten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link