Xetra-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

1,23 EUR +0,41% (23.04.2018, 12:16)



Tradegate-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

1,235 EUR (20.04.2018)



ISIN 3U HOLDING-Aktie:

DE0005167902



WKN 3U HOLDING-Aktie:

516790



Ticker-Symbol 3U HOLDING-Aktie:

UUU



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (23.04.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Marburger Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) und erhöht sein Kursziel.Am vergangenen Freitag, den 20. April, habe die 3U HOLDING AG bekannt gegeben, ihre zwei Gewerbeimmobilien in Hannover, die unter anderem auch ein 3U Rechenzentrum beherbergt hätten, mit einem deutlichen Gewinn verkauft zu haben. Die Immobilien seien in 2014 für 8,4 Mio. Euro gekauft und nun für deutlich über 10 Mio. Euro verkauft worden. Der Analyst begrüße den Verkauf zu einem sehr guten Preis, der die gesunkenen Renditen für Gewerbeimmobilien in Hannover widerspiegle. Infolgedessen habe die Gesellschaft ihre Prognosen zum 2018er Nettogewinn und zum operativen Ergebnis auf EBITDA Basis angehoben. Die neue Spanne für die Nettogewinnprognose liege nun bei 2,5 Mio. bis 3,5 Mio. Euro. Zuvor habe die Spanne lediglich halb so hoch, konkret bei 1,0 Mio. bis 2,0 Mio. Euro gelegen.Die 3U-Aktie habe bereits am Freitag um rund 9% zulegen können und der Analyst gehe davon aus, dass dieser positive Trend bestehen bleibe, zumal mit dem Kauf eines Windparks in Niedersachsen mit 6 MW wenige Tage zuvor ein weiterer Expansionsschritt im Bereich Erneuerbare Energien gelungen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie: