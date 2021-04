Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



3,20 EUR -4,19% (09.04.2021, 13:55)



3,27 EUR -2,68% (09.04.2021, 14:42)



DE0005167902



516790



UUU



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (09.04.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) von "halten" auf "verkaufen" herab.Mit ihren weitestgehend "virenresistenten" Geschäftsmodellen mit Fokus auf den drei Megatrends Cloud Computing, Onlinehandel und Erneuerbare Energien habe die 3U HOLDING AG der Corona-Krise im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 erfolgreich trotzen können. Die stärksten Wachstumstreiber hätten dabei weiterhin die beiden strategisch wichtigsten Geschäftsfelder Cloud Computing (weclapp SE) und Onlinehandel (Selfio GmbH) markiert. Zudem habe sich auch die ganzjährige Erstkonsolidierung eines neuen Windparks positiv ausgewirkt.Dabei sei die Unternehmensprognose ergebnisseitig sogar übertroffen worden, obwohl ein darin enthaltender, ursprünglich für 2020 geplanter Liegenschaftsverkauf aufgrund Corona-bedingter Verzögerungen bei der Grundstücksteilung erst im aktuellen Geschäftsjahr habe vollzogen werden können. Diese positive Entwicklung habe vor allem aus der mit der Veräußerung weiterer Vermögenswerte verbundenen Realisierung von Wertsteigerungen resultiert. Derartige Transaktionen würden einen festen Bestandteil des 3U-Geschäftsmodells bilden.Auch infolge der im vergangenen Geschäftsjahr erzielten Liquiditätszuflüsse hätten sich die Bilanzverhältnisse des Konzerns zum Jahresultimo mit einer Eigenkapitalquote von über 60 Prozent, einem Goldbestand von 3 Mio. Euro, einer Barliquidität von gut 26 Mio. Euro und einer Netto-Cash-Position von mehr als 9 Mio. Euro sehr komfortabel dargestellt. Hinzugekommen sei im März 2021 noch ein Nettomittelzufluss von 5 Mio. Euro aus dem verzögerten Grundstücksverkauf. Damit sei 3U bestens gerüstet, die Fokussierung auf die zukunftsträchtigen Schwerpunkte Cloud Computing und Onlinehandel weiter voranzutreiben.Die Profitabilität des von der Selfio betriebenen Onlinehandels solle durch die weitere Umsetzung eines 12-Punkte-Plans zur Verbesserung der Ertragsstärke sukzessive gesteigert werden. Kernpunkte würden dabei die zunehmende Sortimentsausrichtung auf margenstärkere Eigenmarken sowie weitere Optimierungen im Produkt- und Vertriebskanalmix und bei Einkauf und Marketing bilden. In diesem Rahmen sei auch eine Abschwächung der Wachstumsdynamik bei gleichzeitig steigenden Erträgen infolge des Verzichts auf margenschwaches Geschäft denkbar. Zudem würden aus der mit dem anstehenden Umzug der Logistik von Montabaur nach Koblenz verbundenen Optimierung der Supply Chain signifikante Kosteneinsparungen im Segment SHK erwartet.Zwar sieht Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, auf Basis ihrer Sum-of-the-Parts (SOTP)-Bewertung den fairen Wert der 3U HOLDING-Aktie derzeit mit 3,15 Euro (alt: 2,10 Euro) unterhalb des seines Erachtens aktuell etwas "heißgelaufenen" Börsenkurses und nimmt sein Rating deshalb momentan auf "verkaufen" zurück. Insgesamt bleibe er aber für die weitere Entwicklung der Gesellschaft optimistisch gestimmt. Dabei dürfte sich die jüngste Verringerung des Notierungssprungs (Tick Size) des 3U-Anteilsscheins von 2 auf 1 Cent positiv auf den Börsenhandel auswirken. Einen künftigen Kurstreiber könnte auch ein mögliches IPO der weclapp SE darstellen. Zudem positioniere sich 3U mit der vorgeschlagenen fünften Dividendenanhebung in Folge auch zunehmend als verlässlicher Dividendenzahler. Auf Basis des Vorschlags liege die aktuelle Ausschüttungsrendite bei 1,5 Prozent. (Analyse vom 09.04.2021)