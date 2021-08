NYSE-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:

Kurzprofil 3D Systems Corporation:



3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



Hauptsitz:

Rock Hill, South Carolina USA. (10.08.2021/ac/a/n)



Am Montag nach US-Börsenschluss habe das US-Unternehmen die Zahlen für das Q2/2021 publiziert. Und diese seien ganz zur Freude der Bullen ausgefallen.Im Berichtszeitraum habe 3D Systems einen Zuwachs beim Umsatz von 45 Prozent auf 162,6 Mio. Dollar verbucht. Analysten hätten im Schnitt jedoch lediglich rund 143 Mio. Dollar erwartet. Unter dem Strich habe das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 Dollar je Aktie erzielt, die Prognose habe sich dagegen auf 0,05 Dollar belaufen.Das Jahresziel, eine Bruttomarge von 40 bis 44 Prozent zu erreichen, habe 3D Systems bestätigt. Die Zahlen und die Aussagen zum Ausblick hätten die Investoren überzeugt. Im nachbörslichen Handel habe die Aktie deutlich zugelegt. Im deutschen Handel (Tradegate) notiere der US-Titel zur Stunde bei 27,00 Euro und damit 11,7 Prozent höher als am Vortag.Der 3D-Druck-Spezialist habe in Q2 geliefert. Ohnehin bleibe die Branche langfristig hochinteressant, Einzelinvestments in Pure-Player hätten aber einen spekulativen Charakter. Daher eignet sich der Sektor nur für risikobewusste Anleger mit einem starken Nervenkostüm - die 3D Systems-Aktie ist aktuell ein Fall für die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2021)