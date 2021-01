ISIN 3D Systems-Aktie:

US88554D2053



WKN 3D Systems-Aktie:

888346



Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie Deutschland:

SYV



NYSE Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie:

DDD



Kurzprofil 3D Systems Corporation:



3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



Hauptsitz:

Rock Hill, South Carolina USA. (15.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3D Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) unter die Lupe.3D-Druck-Aktien hätten zuletzt zu den absoluten Top-Performern gehört. Vor allem das Papier von 3D Systems habe eine atemberaubende Rally hingelegt. So habe sich die Aktie in den vergangenen sieben Handelstagen fast verdreifacht. Am Freitag gebe sie aber im frühen US-Handel deutlich nach. Grund dürfte eine kritische Analystenstudie von JPMorgan sein, die die Anleger zum Anlass für Gewinnmitnahmen nehmen würden.Konkret habe die US-Investmentbank die 3D Systems-Aktie von "neutral" auf "untergewichten" herabgestuft. 3D Systems habe in einem Jahr um 200% zugelegt. Obwohl die Aktie im Vergleich zum kürzlichen Börsengang von Desktop Metal nicht teuer aussehe, sei das Chance/Risiko-Verhältnis hier eher ungünstig, so JPMorgan-Analyst Paul Coster. Er glaube immer noch nicht, dass der 3D-Druck "plötzlich einen Wendepunkt erreicht hat" und erwartet, dass sich die Nachfrage in der Zeit nach der Erholung von der Corona-Krise verbessern werde. Coster habe jedoch das Kursziel für 3D Systems von 14 auf 18 USD angehoben."Der Aktionär" bleibe trotz der kritischen Einschätzung weiterhin optimistisch für 3D-Systems. Der Rücksetzer sei nach der fulminanten Kursrally absolut normal und gesund. Die Zukunftsaussichten und Marktprognosen seien hervorragend. Nach dieser Rally könnten Anleger durchaus für einen Teil der Position mal Gewinne mitnehmen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2021)Börsenplätze 3D Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:25,595 EUR -2,68% (15.01.2021, 15:52)NYSE-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:29,23 USD -8,68% (15.01.2021, 15:38)