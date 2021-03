Tradegate-Aktienkurs 2G Energy-Aktie:

Kurzprofil 2G Energy AG:



Die 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) gehört zu den international führenden Herstellern von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) zur dezentralen Erzeugung und Versorgung mit Strom und Wärme mittels der KWK-Technologie.



Das Produktportfolio von 2G umfasst Anlagen mit einer elektrischen Leistung zwischen 20 kW und 2.000 kW für den Betrieb mit Erdgas, Biogas und anderen Schwachgasen sowie Wasserstoff. Bislang hat 2G in 45 Ländern mehrere Tausend KWK-Anlagen erfolgreich installiert. Insbesondere im Leistungsbereich zwischen 50 kW und 550 kW verfügt 2G über eigene Verbrennungsmotorenkonzepte mit niedrigen Kraftstoffverbräuchen, hoher Verfügbarkeit und optimierten Wartungsintervallen.



Neben dem Hauptsitz in Heek hat 2G einen weiteren Produktions-, Vertriebs- & Service-Standort in St. Augustine, Florida, USA sowie fünf Vertriebs-und Servicegesellschaften im europäischen Ausland. Das Kundenspektrum reicht national wie international vom Landwirt über Industriebetriebe, Kommunen, die Wohnungswirtschaft bis zu Stadtwerken und den großen Energieversorgern. Die ausgesprochene Kundenzufriedenheit ist eng mit dem dichten Servicenetzwerk sowie der hohen technischen Qualität und Leistungsfähigkeit der 2G Kraftwerke verbunden. Diese erreichen durch die Kraft-Wärme-Kopplung Gesamtwirkungsgrade zwischen 85% und weit mehr als 90%.



2G baut seine Technologieführerschaft durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit in der Gasmotorentechnologie für Erdgas-, Biogas- und Synthesegas-Anwendungen und über die Softwareentwicklung und die Digitalisierung der Anlagen und Prozesse konsequent aus. Neben der Konstruktion und Herstellung von KWK-Anlagen bietet das Unternehmen aus Westfalen umfassende Lösungen von der Planung und Installation bis zu Service- und Wartungsleistungen an. Im Rahmen der Energiewende und in modernen Energieversorgungskonzepten gewinnen KWK-Anlagen in intelligent vernetzten Energiesystemen - sogenannte virtuelle Kraftwerke - aufgrund ihrer Dezentralität, Regelbarkeit und planbaren Verfügbarkeit zunehmende Bedeutung. (29.03.2021/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - 2G Energy-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, stuft die Aktie des westfälischen Blockheizkraftwerksherstellers 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) in einer aktuellen Aktienanalyse von "hinzufügen" auf "kaufen" hoch.2G Energy habe Zahlen für 2020 vorgelegt und eine Telefonkonferenz abgehalten. Der Umsatz habe bei EUR 247 Mio. (+4% J/J) gelegen und der vorläufig gemeldeten Zahl entsprochen. Die Gesamtleistung habe sich um 12% auf EUR 254 Mio. erhöht. Das EBIT von EUR 16,4 Mio. (+6% J/J) entspreche der Prognose der Analysten. Die EBIT-Marge sei leicht von 6,5% auf 6,7% gestiegen. Für 2021 gehe 2G von einem Umsatz zwischen EUR 245 und EUR 260 Mio. aus, bei einer EBIT-Marge von 6,0% bis 7,5%. Die Analysten würden angesichts des weiterhin starken Auslandsgeschäfts an ihrer Umsatzprognose von EUR 260 Mio. festhalten. Bei der EBIT-Margenprognose würden sie bei eher vorsichtigen 6,8% bleiben, da sie angesichts der sich auftürmenden dritten Pandemiewelle in Europa Extrakosten einkalkulieren würden.Technologisch sei 2G sowohl mit ihrer Wasserstoff- als auch mit ihrer Digitalisierungsstrategie gut vorangekommen. Das Management halte an seiner Mittelfristprognose (bis 2024 ca. EUR 300 Mio. Umsatz bei einer EBIT-Marge von 10%) fest. Angesichts einer steigenden Nachfrage nach KWK-Anlagen, Skalenerträgen und weiteren Effizienzreserven würden die Analysten das Ziel weiterhin für sehr gut erreichbar halten. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe weiterhin ein Kursziel von EUR 104.Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, stuft sein Rating für die 2G Energy-Aktie von "hinzufügen" auf "kaufen" hoch, da das Kurspotenzial jetzt mehr als 25% beträgt. (Analyse vom 29.03.2021)Börsenplätze 2G Energy-Aktie:XETRA-Aktienkurs 2G Energy-Aktie:85,80 EUR +3,75% (29.03.2021, 14:42)