Kurzprofil 2G Energy AG:



Die 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) gehört zu den international führenden Herstellern von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) zur dezentralen Erzeugung und Versorgung mit Strom und Wärme mittels der KWK-Technologie.



Das Produktportfolio von 2G umfasst Anlagen mit einer elektrischen Leistung zwischen 20 kW und 2.000 kW für den Betrieb mit Erdgas, Biogas und anderen Schwachgasen sowie Wasserstoff. Bislang hat 2G in 45 Ländern mehrere Tausend KWK-Anlagen erfolgreich installiert. Insbesondere im Leistungsbereich zwischen 50 kW und 550 kW verfügt 2G über eigene Verbrennungsmotorenkonzepte mit niedrigen Kraftstoffverbräuchen, hoher Verfügbarkeit und optimierten Wartungsintervallen.



Neben dem Hauptsitz in Heek hat 2G einen weiteren Produktions-, Vertriebs- & Service-Standort in St. Augustine, Florida, USA sowie fünf Vertriebs-und Servicegesellschaften im europäischen Ausland. Das Kundenspektrum reicht national wie international vom Landwirt über Industriebetriebe, Kommunen, die Wohnungswirtschaft bis zu Stadtwerken und den großen Energieversorgern. Die ausgesprochene Kundenzufriedenheit ist eng mit dem dichten Servicenetzwerk sowie der hohen technischen Qualität und Leistungsfähigkeit der 2G Kraftwerke verbunden. Diese erreichen durch die Kraft-Wärme-Kopplung Gesamtwirkungsgrade zwischen 85% und weit mehr als 90%.



2G baut seine Technologieführerschaft durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit in der Gasmotorentechnologie für Erdgas-, Biogas- und Synthesegas-Anwendungen und über die Softwareentwicklung und die Digitalisierung der Anlagen und Prozesse konsequent aus. Neben der Konstruktion und Herstellung von KWK-Anlagen bietet das Unternehmen aus Westfalen umfassende Lösungen von der Planung und Installation bis zu Service- und Wartungsleistungen an. Im Rahmen der Energiewende und in modernen Energieversorgungskonzepten gewinnen KWK-Anlagen in intelligent vernetzten Energiesystemen - sogenannte virtuelle Kraftwerke - aufgrund ihrer Dezentralität, Regelbarkeit und planbaren Verfügbarkeit zunehmende Bedeutung. (28.05.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - 2G Energy-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des westfälischen Blockheizkraftwerksherstellers 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) unter die Lupe.Das Treffen der Experten mit dem Finanzvorstand Friedrich Pehle auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt habe sich gelohnt. Mitte Dezember hätten die Experten die Aktie bei Kursen um 21 Euro zum Kauf empfohlen. Das stramme Kursplus von fast 70% innerhalb von sechs Monaten könne sich sehen lassen. Schon Ende November habe sich der CFO zuversichtlich gezeigt, dass 2G Energy die Ziele für das Jahr 2018 erreichen werde. Bei einem Umsatz zwischen 190 und 210 Mio. Euro sollte sich die EBIT-Marge auf 4 bis 5,5% belaufen.Erreicht habe der Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen einen Umsatz von rund 210 Mio. Euro. Das entspreche einem Wachstum von fast 11%. Den Gewinn vor Steuern Zinsen habe das Unternehmen um über 56% auf 11,5 Mio. Euro verbessert. Das entspreche einer EBIT-Marge von 5,5%. 2G habe den Umsatz mit KWK-Anlagen auf mehr als 131 Mio. Euro erhöht. Insgesamt habe 2G im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 40% der KWK-Umsatzerlöse im Ausland erzielt. Die umsatzstärksten Märkte seien das Vereinigte Königreich und Frankreich gewesen. Das Geschäft mit Servicedienstleistungen und dem Verkauf von Ersatzteilen sei gegenüber dem Vorjahr erneut überproportional zum Gesamtumsatz um mehr als 20% auf 78 Mio. Euro ausgebaut worden. Dabei seien diese zusätzlichen Service- und Ersatzteilumsätze zu annähernd gleichen Teilen im In- wie Ausland generiert worden.2G Energy sei zudem sehr gut ins Jahr 2019 gestartet. Der Auftragseingang habe im Q1 2019 bei rund 39 Mio. Euro gelegen. Damit sei der Rekordwert des Vorjahres von knapp 55 Mio. Euro erwartungsgemäß nicht erreicht worden, habe jedoch klar oberhalb des Q1-Wertes 2017 von 28,7 Mio. Euro und deutlich über dem langjährigen Durchschnitt gelegen. Einen starken Ordereingang habe die US-Tochtergesellschaft erzielt. Per Ende des 1. Quartals habe das Unternehmen einen sehr guten Orderbestand von mehr als 156 Mio. Euro im Vergleich zu 130,5 Mio. Euro zum Vorjahreszeitraum gehortet. Wie den Experten Pehle bei ihrem Treffen in Frankfurt anlässlich der Frühjahreskonferenz von Equity Forum mitteile, solle der Umsatz in 2019 sich in einer Bandbreite zwischen 210 und 230 Mio. Euro bewegen. Das Leitprojekt Lead-to-Lean habe bereits in 2018 die Profitabilität weiter verbessert und solle sich auch in diesem Jahr weiter entfalten. Steigende Margenbeiträge erwarte der CFO in diesem Jahr auch aus dem Servicegeschäft. Insgesamt kalkuliere der Finanzchef in 2019 mit einer EBIT-Marge zwischen 5,5 und 7%.Pehle zeige sich zudem bereits optimistisch, dass das Unternehmen auch in 2020 den Umsatz um ca. 10% steigern könne. "Unser Markt ist intakt. Unser Auftragsbestand ist so groß, dass wir sowohl in 2019 als auch in 2020 um jeweils 10% wachsen sollten. Wir sind schon heute bis Q2 2020 sehr gut gefüllt." 2G Energy profitiere derzeit von Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen von Biogasanlagenbetreibern. Staatliche Anreize zu einer erhöhten Flexibilisierung der Stromproduktion aus Biogas und verstärkter Nutzung der Wärme würden den Einbau neuer, größerer KWK-Anlagen attraktiv machen. Die Flexibilisierung sei für das Unternehmen eine Art Sonderkonjunktur. Dieser Trend werde noch bis zum 2. Halbjahr 2020 anhalten. Für die Phase ab 2021 brauche 2G Alternativen, wenn der Umsatz keine Delle sehen solle. Das sei beispielsweise die Internationalisierung, die sich sehr erfreulich entwickle. In den USA habe 2G ein Umsatzpotenzial von 40 bis 60 Mio. Euro. 2019 werde in diesem Markt ein Umsatzvolumen von über 15 Mio. Euro angestrebt. Insgesamt mache sich der CFO über die "nächsten Jahre" gar keine Sorgen für den mittelfristigen Wachstumskurs.Mittelfristig strebe 2G Energy einen Umsatz von 300 Mio. Euro an. Die EBIT-Marge solle sich spätestens dann auf 10% belaufen. Pehle sei optimistisch, dass die Gesellschaft diese Ziele früher oder später erreichen werde. 2G sei exzellenter Profiteur der Energiewende. Wie den Experten der CFO erkläre, sollten bis 2022 satte 22 Gigawatt Atom- und Kohlestrom vom Netz genommen werden. Das entspreche übrigens in etwa einem Drittel der heutigen Grundlast des Energieverbrauchs. "Es braucht zwingend neue Energiequellen. Wir haben die ideale Technologie, diese Lücke zu füllen. Ich wüsste auch gar nicht, wie es sonst gehen sollte, wenn die Netzstabilität beibehalten werden sollte. Das macht uns sehr zuversichtlich, dass wir beispielsweise mit Erdgas riesiges Potenzial haben." Eine Kapitalerhöhung zur Zielerreichung sei trotz deutlich gestiegenem Aktienkurs auch weiterhin nicht geplant.2G entwickle sich operativ als auch an der Börse sehr gut. Der Hebel über die weitere Margensteigerung sei absolut intakt.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei der 2G Energy-Aktie investiert zu bleiben. Kursrückgänge sähen die Experten als erneute Kaufchance. (Analyse vom 28.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link