Kurzprofil 2G Energy AG:



Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) ist ein international führender Hersteller von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Mit der Entwicklung, der Produktion und der technischen Installation sowie der digitalen Netzintegration von Blockheizkraftwerken bietet das Unternehmen umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen). Service- und Wartungsdienstleistungen sind ein weiteres, wichtiges Leistungskriterium. Die Produktpalette umfasst insbesondere KWK-Anlagen im Bereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Erdgas, Biogas, anderen Schwachgasen sowie Wasserstoff. Weltweit versorgen über 7.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.



2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und dezentrale Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die steigende Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Die parallele Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie macht die KWK-Technologie effizienter und klimafreundlicher als konventionelle Methoden der Energieerzeugung, insbesondere dann, wenn beispielsweise Wasserstoff regenerativen Ursprungs als Treibstoff genutzt wird. Die 2G Kraftwerke können nach Bedarf die Produktionsschwankungen von Wind- und Sonnenkraftwerken kompensieren und stellen somit - insbesondere beim Einsatz von Wasserstoffmotoren - eine Rückgrattechnologie zukünftiger Versorgungskonzepte dar. Somit profitieren 2G Kunden konsequent von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften Innovationen, die eine schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte ermöglichen.



Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Erdgas-, Wasserstoff- und Biogas-Anwendungen als auch in der spezifischen Softwareentwicklung stetig aus. Des Weiteren ist die von 2G konsequent umgesetzte Digitalisierung im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar.



2G beschäftigt rund 750 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in fünf weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 Umsätze von rund 266 Mio. EUR. 2G wurde 1995 gegründet und ist seit 2007 börsennotiert. Die Aktie der 2G Energy ist im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. (23.05.2022/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - 2G Energy-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bewertet die Aktie der 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert mit "buy".Nach einem hohen Auftragseingang im ersten Quartal sei auch der April mit einem Zuwachs zum Vorjahr von rund 42 Prozent auf 23,1 Mio. Euro sehr stark ausgefallen. Zwischenzeitliche Befürchtungen, dass die Sorge um die Gasversorgung in Europa zu einer Investitionszurückhaltung führen könnte, hätten sich damit bislang nicht bestätigt.Den hohen Auftragseingang und einen Auftragsbestand auf Rekordhöhe könne 2G Energy aktuell in eine starke Ausweitung der Gesamtleistung ummünzen, die im ersten Quartal um 26 Prozent auf 60,2 Mio. Euro zugelegt habe. Da die Abrechnungen noch etwas hinterhergehinkt seien, sei das EBIT der ersten drei Monate leicht negativ gewesen, doch das werde sich im Jahresverlauf ändern. Das Management erwarte unverändert eine Steigerung der Erlöse von 266,3 auf 280 bis 310 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent (2021: 6,7 Prozent).Auch die Aktienanalysten von SMC Research hätten ihre Schätzungen weitgehend unverändert gelassen, die für 2022 mit 305 Mio. Euro einen Umsatz fast am oberen Ende der Spanne und eine Margenverbesserung auf 7,2 Prozent vorsähen. Das Kursziel der Aktienanalysten von SMC Research betrage auf Basis ihres Modells weiter 140,00 Euro.Nach der deutlichen Korrektur der Aktie sieht Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, für die 2G Energy-Aktie somit ein Aufwärtspotenzial von 36 Prozent und bekräftigt das Urteil "buy". (Analyse vom 23.05.2022)Im Rahmen der Erstellung dieser Finanzanalyse sind folgende Interessenkonflikte aufgetreten:3. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung dem Auftraggeber bzw. dem Unternehmen vorgelegt.4. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung aufgrund einer Anregung des Auftraggebers bzw. des Unternehmens inhaltlich geändert (wobei die sc-consult GmbH zu einer solchen Änderung nur aufgrund sachlich berechtigter Einwände bereit ist, die die Qualität der Studie betreffen)10. Die sc-consult GmbH hat die Aktie in ein von ihr betreutes Musterdepot aufgenommen