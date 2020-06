Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Silberpreis (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) konsolidiert aktuell Hand in Hand mit dem Goldpreis, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Metals Fokus sehe den Silberpreis noch im laufenden Jahr auf 20 Dollar steigen. Als Kurstreiber solle sich dabei die Investmentnachfrage herauskristallisieren. Die Experten würden von weiteren Zuflüssen in Silber-ETFs ausgehen. "Obwohl der Rally gerade etwas der Dampf ausgegangen ist, hält sich Silber weiter über 17 Dollar, einem Level, das deutlich höher ist, als das, was man 2018 bis 2019 gesehen hat", würden die Analysten laut dem Internetportal kitco.com sagen. Zwar sähen die Experten mit einiger Sorge nach Peking, wo es einen neuen Covid-19-Ausbruch gegeben habe, der die Märkte durcheinander wirbeln könnte. Aber sie seien vorsichtig optimistisch, dass die Welt mit weitere Wellen der Krankheit klarkommen werde und die Wirtschaft sich Dank der Stimuli erholen werde. Diese Stimuli sähen die Analysten auch als Grund dafür an, dass die Zuflüsse in die ETFs weiter zunehmen würden. "Wenn Gold auf ein neues Allzeithoch ausbricht, wird auch Silber damit beginnen, besser zu performen." Die Experten würden davon ausgehen, dass Silber im weiteren Jahresverlauf die 20-Dollar-Marke überspringe und die Gold/Silber-Ratio in den niedrigen 90er-Bereich sinken werde.DER AKTIONÄR bleibe ebenfalls optimistisch für den Silberpreis. Wenn die Edelmetalle ihre Konsolidierungsphase beenden würden, sollte der Silberpreis tatsächlich die 20 Dollar-Marke bis in den Herbst hinein in Angriff nehmen. Aktuell sei es sicherlich etwas Kaffeesatzleserei: Doch sollte sich das Chartbild so entfalten, wie es sich andeute, dann könnte Silber sogar bis Ende Oktober Richtung 21 bis 23 Dollar steigen. (18.06.2020/ac/a/m)