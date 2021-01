Zitate:



München (www.aktiencheck.de) - Wie so oft dürfte 2021 die Richtung an den Börsen in den ersten Handelstagen wie auch im Januar die Richtung für das Jahr vorgeben: weiter aufwärts, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck.Während 2021 die Aktienmärkte im ersten Halbjahr besser performen dürften, werde die Wirtschaft vor allem im zweiten Halbjahr in Schwung kommen. Die Aktienmärkte sollten, angetrieben von der Aussicht auf eine mit durch Nachholeffekte deutlich anziehenden wirtschaftlichen Aktivität nach dem Auslaufen der Corona-Beschränkungen im weiteren Jahresverlauf, die positiven Konjunkturperspektiven vorwegnehmen. Zudem seien gerade in den nächsten Wochen und Monaten größere Zweifel an der anhaltenden expansiven Regierungs- und Notenbankpolitik unwahrscheinlicher als in der zweiten Jahreshälfte, wenn es auch Anzeichen für eine Überstimulierung geben könnte.