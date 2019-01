An den Kapitalmärkten sei der Husarenstreich nicht unbeobachtet geblieben und habe italienische Anleihen ebenso wie die Gemeinschaftswährung Euro auf Talfahrt geschickt. Ebenfalls abwärts sei es mit dem Britischen Pfund gegangen, nachdem inzwischen Jedermann klar geworden sei, dass der anvisierte Brexit überwiegend Verluste und nur wenige Vorteile eintragen werde. Habe man zu Beginn des neuen Jahrtausends noch circa 1,60 pro Pfund bezahlen müssen, so seien es heute nur noch circa 1,10 Euro. Aber auch in dem Nachbarland Frankreich würden sich die Anzeichen mehren, dass die politischen Flitterwochen des jungen Präsidenten langsam in einen Krisenmodus umschlagen würden.



Oldenburg (www.aktiencheck.de) - Nach etlichen Jahren erfreulicher Kursanstiege bescherte die Börsenentwicklung in 2018 den Anlegern einen Korrekturjahrgang, so die Experten von LOYS.Dabei habe das Jahr 2018 zunächst sehr positiv begonnen, nachdem der amerikanische Kongress im Dezember 2017 eine Steuerreform mit erheblich sinkenden Unternehmenssteuersätzen beschlossen habe. Dann aber hätten sich ab Ende Januar 2018 Zinserhöhungssorgen breitgemacht und die Rendite zehnjähriger amerikanischer Staatsanleihen habe mit der 3-Prozent-Schwelle geliebäugelt.In Windeseile hätten sich die Zinsängste auf andere Märkte übertragen und auch dort für gedämpfte Stimmung gesorgt. Erst im Spätsommer habe dann das wichtigste US-Börsenbarometer, der S&P 500 Index, angesichts guter Halbjahresergebnisse vieler Unternehmen neue Höchstkurse erklommen. Angetrieben worden seien die Aktien dabei besonders von einem FAANG genannten Quintett aus Internetaktien, namentlich Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google.In Ermangelung solcher Titel hätten die europäischen und asiatischen Börsen dem amerikanischen Schritttempo nicht zu folgen vermocht. Hinzu sei das ständige erratische Störfeuer aus dem Weißen Haus getreten, das schließlich in weitreichende Handelsstreitigkeiten mit neuen Zöllen und Abgaben geführt habe. So habe es nicht Wunder genommen, dass der chinesische und der deutsche Aktienmarkt angesichts der Exportorientierung vieler dort notierter Aktien mit starkem Gegenwind zu kämpfen gehabt hätten. Mit einem Jahresminus von circa 25 Prozent führe China die Liste der großen Volkswirtschaften an. Dem Kurs-DAX sei es mit einem Minus von circa 23 Prozent nicht wesentlich besser ergangen.Ungefähr zwei Drittel aller DAX-Aktien hätten verhaltene Gewinnverläufe ankündigen müssen. Begleitet worden seien die schlechter werdenden Unternehmensmeldungen durch fortwährende Hiobsbotschaften von der Makro-Front. Zunächst habe eine Rechts-Links-Koalition in Italien die Regierungsgeschäfte übernommen. Fortan sei jedwede Haushaltsdisziplin, sofern es eine solche vorher gegeben haben sollte, spornstreichs zugunsten höherer Staatsausgaben aufgegeben worden.