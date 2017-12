Gemäß Bloomberg würden die S&P 500-Unternehmen aktuell rund USD 1,1 Bio. in liquiden Assets im Ausland halten. Würde ein Viertel der versteuerten Summe über Dividenden oder Rückkäufe den Weg zu den Aktionären finden, so wäre dies fast ein Prozent der Marktkapitalisierung des Indexes. Die ebenfalls in der Reform geänderten Regeln bei der Absetzbarkeit von Zinsaufwendungen (diese seien nunmehr bei 30% des EBITDA gecapped), bei Abschreibungen und der Anrechenbarkeit von Verlustvorträgen würden sich teilweise aufheben, oder würden nach Ansicht der Analysten nicht zu stark ins Gewicht fallen, um vom Markt als negativ betrachtet zu werden.



Vieles spreche daher für eine Fortsetzung des Aktienbullenmarktes 2018. Dennoch sollten die Börsen zu Jahresbeginn erstmals zu einem "Durchschnaufer" ansetzen. Dafür spreche, dass diverse Stimmungsumfragen und die Positionierung von institutionellen Investoren bereits ein überhitztes Sentiment nahelegen würden. Im Hinblick auf das konjunkturelle Umfeld deute zwar nach wie vor vieles auf ein wirtschaftliches Boom-Niveau hin, aber auch hier könnte bei den schwerlich noch zu steigernden Vorlaufindikatoren und Konjunkturüberraschungsindices erstmals die Luft draußen sein.



Da nunmehr auch die Steuerreform zur Gänze eingepreist sei, würden die Analysten einen Rücksetzer in Q1 erwarten, der aber dann bald wieder ausgebügelt werden dürfte. Im Laufe des ersten Halbjahres würden sie wichtigen Leitindices wie dem S&P 500 oder dem DAX vor dem Hintergrund der in Summe starken Fundamentaldaten dann wieder neue Höchststände zutrauen. Kurzfristig würden sie aber bei ihrer "Halten"-Empfehlung bleiben. (Ausgabe vom 22.12.2017) (27.12.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Angesichts von Kurszuwächsen (inkl. Dividenden) von 22% beim S&P 500 oder 11,6% beim STOXX Europe 600 und 34,6% für den MSCI Emerging Markets (in USD) seit Jahresbeginn ist die Festtagsstimmung an den internationalen Aktienbörsen durchaus zu verstehen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zuletzt sei es der Durchbruch in Sachen der (stark defizitfinanzierten) US-Steuerreform gewesen, die das Sentiment unterstützte und vor allem an der Wall Street für Rückenwind gesorgt hätten. Zu den Kernelementen auf Unternehmensseite würden die Senkung des Steuersatzes ab 2018 von 35% auf 21% und die 15,5%-ige Sondersteuer auf repatriiertes Cash zählen. Erstere Maßnahme dürfte die Profite von "Corporate America" 2018 im Ausmaß von 15% oder mehr (aktuelle Konsensschätzungen laut Reuters bei 11%) anschwellen lassen. Die heimgeholten liquiden Mittel wiederum würden nicht nur in Investitionen und den Abbau von Verschuldung, sondern auch in Aktienrückkaufprogramme und Dividendenausschüttungen fließen.