In den kommenden Jahren habe Europa Aussichten auf Wachstumsraten oberhalb des bisherigen Trends, bei niedrigen Zinsen und geringer Inflation. Nach einigen enttäuschenden Jahren könnte 2017 das Jahr Europas werden.



Zum ersten Mal in der Geschichte der modernen französischen Politik wurden die Kandidaten der beiden etablierten Parteien, der Republikaner und der Sozialisten, bereits in der ersten Runde abgewählt, so Serge Pépin, Spezialist für europäische Aktien bei BMO Global Asset Management. Die politische Landschaft Frankreichs habe sich radikal verändert und sei zum Spiegelbild der Wut der französischen Wähler geworden.



Die Nachrichten über den Ausgang der ersten Wahlrunde seien positiv für die Gemeinschaftswährung. In der Nacht habe der Euro gegenüber den wichtigsten Währungen zugelegt und gegenüber dem US-Dollar den höchsten Stand der letzten fünf Monate erreicht. Aktien dürften heute Vormittag nachziehen. Die Finanzmärkte hätten sehr unter einem Sieg von Le Pen und Mélenchon in der ersten Wahlrunde gelitten. Zwar dürfte die Anspannung der Investoren auch in den nächsten zwei Wochen nicht nachlassen, doch mögliche negative Reaktionen an den Finanzmärkten dürften angesichts der ermutigenden makroökonomischen Daten für Europa sowie der Unterstützung durch die Geldpolitik der europäischen Zentralbank kaum Bestand haben. Den letzten Umfragen zufolge dürfte Macron mit einem Abstand von über 20% als klarer Sieger aus der zweiten Wahlrunde hervorgehen.



Schwankungen an den Märkten würden Chancen eröffnen. Der Experte halte es wie Warren Buffet, der einst gesagt habe: "Volatilität ist der beste Freund des langfristigen Anlegers". "Als Investoren und Fondsmanager investieren weder in die Politik noch in Volkswirtschaften. Wir investieren in Unternehmen - in hochwertige Unternehmen, deren Führungsspitze sich klar für den Erhalt des Kapitals einsetzt und die attraktiv bewertet sind", so Pépin. (24.04.2017/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die erste Runde der französischen Wahlen war in einer Hinsicht unauffällig: Das Ergebnis kam den Erwartungen aus den vorangegangenen Meinungsumfragen sehr nahe, so Steven Bell, Chefvolkswirt bei BMO Global Asset Management.Das Ausmaß der Marktreaktion jedoch zeige, wie nervös die Anleger gewesen seien und wie sehr sie befürchtet haetten, die Wahl würde einen weiteren Schock liefern. Bislang seien die französischen Aktien (Futures) heute Morgen um über 5% gestiegen und der EURO STOXX um über 3%. Das sei ein ziemlich bemerkenswerter Sprung. Also wohin nun? Die globale Wirtschaft erhole sich stetig und der Seufzer der Erleichterung sei weit über Europa hinaus zu hören. Risikoanlagen würden einen großartigen Montag genießen können. Ja, Probleme mit dem europäischen Projekt würden bestehen bleiben. Die Fünf-Sterne-Bewegung könnte im kommenden Jahr in Italien noch immer an Kraft gewinnen, die Arbeitslosigkeit bleibe in vielen Ländern deutlich zu hoch, und doch sei eine ernsthafte Hürde überwunden worden und der Experte erwarte, dass europäische Aktien sich auf dieser Basis stark entwickeln würden.