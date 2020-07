Börsenplätze 1-800-Flowers.com-Aktie:



Kurzprofil 1-800-Flowers.com Inc.:



1-800-Flowers.com, Inc. (ISIN: US68243Q1067, WKN: 924904, Ticker-Symbol: FWC, NASDAQ-Symbol: FLWS) ist ein Anbieter von Feinschmecker- und Blumengeschenken für alle Anlässe. Das Unternehmen bietet Geschenke für jeden Anlass, darunter frische Blumen und eine Auswahl an Pflanzen, Geschenkkörben, Gourmet-Lebensmitteln, Süßwaren, Kerzen, Ballons und ausgestopften Tieren. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsfeldern tätig: Verbraucherblumen, Gourmet-Lebensmittel und Geschenkkörbe sowie BloomNet Wire Service. Das Segment Consumer Floral umfasst die Aktivitäten der Hauptmarke des Unternehmens, 1-800-Flowers.com, FruitBouquets.com und Flowerama. Das Segment Gourmet Food and Gift Baskets umfasst die Aktivitäten von Harry & David (einschließlich Wolferman's, Moose Munch und Stockyards.com), Cheryl's (einschließlich Mrs. Beasley's), The Popcorn Factory, DesignPac, Shari's Berries und 1-800-Baskets. Das Segment BloomNet Wire Service umfasst die Aktivitäten von BloomNet und Napco. (17.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1-800-Flowers.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 1-800-Flowers.com Inc. (ISIN: US68243Q1067, WKN: 924904, Ticker-Symbol: FWC, NASDAQ-Symbol: FLWS) unter die Lupe.E-Commerce sei siedend heiß, habe DER AKTIONÄR in Ausgabe 24/2020 geschrieben und den US-Titel zum Kauf empfohlen. Seitdem würden immer mehr Anleger auf das Unternehmen setzen, dessen Geschäftsmodell einfach, aber genial sei. Am Donnerstag sei die 1-800-Flowers.com-Aktie auf den höchsten Stand seit dem IPO 1999 gestiegen.1-800-Flowers.com, 1982 gegründet, liefere vor allem Blumensträuße aus, die online geordert werden könnten. Zudem habe das Unternehmen alle möglichen Köstlichkeiten wie Beeren mit Schokoüberzug, Popcorn oder Kekse im Angebot, die in Präsentkörben verschickt würden.Gerade in der harten Coronazeit sei der Dienst ein oft genutzter Trostspender gewesen. Während die Geschäfte bei den meisten Unternehmen eingebrochen seien, habe 1-800-Flowers.com im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres ein Umsatzplus von zwölf Prozent auf 279 Mio. Dollar verbucht.Alle Sparten hätten zum Wachstum beigetragen, das Geschäft mit Feinkost und Geschenkkörben mit 27 Prozent auf 96 Millionen besonders stark.Corona habe den stationären Handel bis ins Mark getroffen - etliche Geschäfte stehen vor dem Aus. Dazu zählen auch Blumen- und Süßwarengeschäfte, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Seit der AKTIONÄR-Empfehlung liege 1-800-Flowers.com 16 Prozent vorne, was es noch nicht gewesen sein sollte. (Analyse vom 17.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link