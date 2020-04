unter folgendem Link.



Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

17,93 EUR -6,13% (01.04.2020, 16:29)



Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

17,90 EUR -5,79% (01.04.2020, 16:14)



ISIN 1&1 Drillisch-Aktie:

DE0005545503



WKN 1&1 Drillisch-Aktie:

554550



Ticker-Symbol 1&1 Drillisch-Aktie:

DRI



Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Breitband und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online GmbH ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt.



Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid-Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Breitband-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV). (01.04.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekommunikationsunternehmens 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) unter die Lupe.Bereits vor der Coronavirus-Krise sei das Papier stark unter Druck gestanden. Für den Aufbau eines eigenen 5G-Netzes müsse die United-Internet-Tochter finanziell an die Schmerzgrenze gehen. Auch am Mittwoch verliere die 1&1 Drillisch-Aktie erneut deutlich an Boden. Dabei sehe das Analysehaus Warburg Research den fairen Wert deutlich höher. Analyst Jonas Blum habe das Kursziel für 1&1 Drillisch zwar von 47,60 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung allerdings auf "buy" belassen. Die ins Stocken geratenen Verhandlungen zum Abschluss eines National-Roaming-Vertrages seien enttäuschend, Ansonsten laufe das Geschäft von 1&1 Drillisch jedoch rund, so Blum in einer aktuellen Studie."Der Aktionär" sei weniger optimistisch als der Experte. Bereits seit Monaten werde von einem Einstieg bei Drillisch abgeraten. Das habe sich ausgezahlt und nach wie vor seien die Risiken groß. Die Coronavirus-Krise könnte die finanziellen Herausforderungen des Maintaler Konzerns noch einmal verschärfen. Es gebe weiterhin attraktivere Alternativen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)