Tradegate-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

24,34 EUR +0,91% (14.11.2019, 08:00)



Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

24,30 EUR (13.11.2019)



ISIN 1&1 Drillisch-Aktie:

DE0005545503



WKN 1&1 Drillisch-Aktie:

554550



Ticker-Symbol 1&1 Drillisch-Aktie:

DRI



Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Breitband und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online GmbH ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid-Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Breitband-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV). (14.11.2019/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Jost, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI).Der Konzernumsatz sei in Q3 um 3,3% auf 929,7 (Vj.: 900,4; Analysten-Prognose: 920,5; Marktkonsens: 916,4) Mio. Euro gestiegen, wobei die Serviceumsätze um 3,6% y/y hätten zulegen können und die Hardware- und sonstigen Erlöse nach dem deutlichen Rückgang in der ersten Jahreshälfte (-10,4% y/y) nun einen Anstieg von 1,7% y/y hätten verzeichnen können. Ergebnisseitig hätten jedoch hauptsächlich Mehrkosten für den Mobilfunkvorleistungsbezug belastet, weshalb das EBITDA einen Rückgang um 8,9% auf 168,3 (Vj.: 184,7; Analysten-Prognose: 166,1; Marktkonsens: 173,2) Mio. Euro habe verzeichnen müssen. Bei den Konzern-Kundenkennzahlen sei es zu ähnlichen Zuwächsen wie im Vorquartal gekommen.Insgesamt seien die Q3-Zahlen somit erfreulich ausgefallen. Die Ende Oktober gesenkte Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr sei bestätigt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie: