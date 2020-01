Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie:



Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

23,28 EUR +1,75% (02.01.2020, 13:59)



Tradegate-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

23,16 EUR +1,58% (02.01.2020, 14:09)



ISIN 1&1 Drillisch-Aktie:

DE0005545503



WKN 1&1 Drillisch-Aktie:

554550



Ticker-Symbol 1&1 Drillisch-Aktie:

DRI



Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Breitband und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online GmbH ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid-Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Breitband-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV). (02.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) unter die Lupe.Das Jahr 2019 bleibe bei 1&1 Drillisch als große Enttäuschung in Erinnerung. An der Börse habe der Telekommunikationskonzern hohe Verluste hinnehmen müssen. Noch immer hemme die Angst vor den Milliardenkosten für 5G die Anleger. Zumindest das alte Geschäftsmodell könne Drillisch nun vorerst weiterbetreiben - eine wichtige Option sei dafür gezogen worden.Seit Jahren miete sich Drillisch beim Rivalen Telefónica Deutschland ins Netz ein. Dieser habe bei der Übernahme des Wettbewerbers E-plus die Auflage bekommen, andere Wettbewerber zu einem angemessenen Preis in das eigene Netz zu lassen. Allerdings sei dies zeitlich begrenzt, sodass Drillisch quasi gezwungen gewesen sei, frühzeitig neue Wege zu gehen - und sich selbst ein Netz aufzubauen.Zum 30. Dezember habe Drillisch die erste Option gezogen und den Vertrag, der bis zum 30. Juni 2020 gelaufen wäre, wie geplant um fünf Jahre verlängert. Zudem habe der Konzern noch eine weitere Option auf weitere fünf Jahre. Drillisch noch einmal erkläre, unabhängig davon den Aufbau eines eigenen 5G-Netzes voranzutreiben.Anleger sollten abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link