Börsenplätze Ørsted-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

107,00 EUR +1,04% (28.03.2022, 16:23)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (28.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des dänischen Offshore-Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Mit einem Milliarden-Deal sorge Ørsted am Montag für Aufsehen. Die Hälfte des Anteils an der Windfarm Hornsea 2, die die größte der Welt werden solle, werde an ein französisches Konsortium verkauft. Die Aktie reagiere nach einem starken Handelsstart noch mit einem leichten Plus auf die Entscheidung.Drei Milliarden Pfund zahle das Bieterkonsortium, das aus AXA IM Alts und Crédit Agricole Assurances bestehe, für eine Beteiligung von 50 Prozent. Die beiden Konzerne aus Frankreich würden dann jeweils 25 Prozent halten. Hornsea 2 solle mit einer Kapazität von 1,3 Gigawatt die größte Offshore-Windfarm der Welt werden und noch 2022 in Betrieb gehen.Mit dem Verkauf für drei Milliarden Pfund habe Ørsted annähernd das 1,6-fache des eingesetzten Kapitals erzielt, so Goldman Sachs-Analyst Alberto Gandolfi in einer ersten Einschätzung des Deals. Traditionell kalkuliere er in seinen Bewertungsmodellen mit dem 1,5-fachen. RBC-Experte John Musk spreche derweil davon, dass der Erlös den Erwartungen entspreche.Mutige Anleger mit Weitblick greifen zu, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link