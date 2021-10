Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



DK0060094928



A0NBLH



D2G



ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (08.10.2021/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Mitte August stünden die Papiere des Offshore-Wind-Spezialisten Ørsted unter Druck. Mehr als 20 Prozent habe die Aktie verloren, ehe sie sich nun im freundlicheren Marktumfeld wieder etwas von den Tiefs lösen konnte. Mit den anstehenden Quartalszahlen könnte allerdings eine böse Überraschung drohen.So habe die Investmentbank Jefferies vier europäische Unternehmen ausfindig gemacht, die mit den Quartalszahlen enttäuschen könnten. Dazu zähle laut Analyst Ahmed Farman auch Ørsted. Er rechne mit einer schwachen operativen Entwicklung im dritten Quartal und einem Rückgang des EBITDA um rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Kursziel laute umgerechnet 104,80 Euro, die Einstufung entsprechend "Underperform".Tatsächlich gebe es zahlreiche Risikofaktoren für Ørsted. Vor allem die Entwicklung der Rohstoffpreise könnte die Margen belastet haben. Zudem seien die Lieferketten weltweit gestört, was zu Verzögerungen und auch höheren Kosten führen könne. Die Probleme der Turbinenbauer wie Siemens Gamesa dürften auch an Ørsted nicht spurlos vorübergehen.Anleger bleiben vorerst dabei, soMaximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2021)