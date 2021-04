Börsenplätze Ørsted-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Der dänische Windparkbetreiber Ørsted habe den Green-Tech-Abverkauf, der zu Jahresbeginn eingesetzt habe, inzwischen verkraftet. In den vergangenen Tagen habe sich die Nachrichtenlage beim Weltmarktführer weiter gebessert. Neue Projekte in Polen und ambitionierte Klimapläne der USA würden Rückenwind verleihen.Die Regierung von Joe Biden solle sich zum Ziel setzen, die Treibhausgasemissionen in den USA bis 2030 um 48 bis 50 Prozent gegenüber dem Niveau von 2005 zu senken, heiße es bei "Bloomberg" unter Berufung auf Insider. Das würde knapp einer Verdopplung gegenüber den bisherigen Zielen entsprechen. Um dies möglich zu machen, wären massive Investitionen in den Ausbau der Erneuerbaren Energien unumgänglich.In Polen habe Ørsted derweil in einer Auktion den Zuschlag für zwei Windparks mit einer Gesamtkapazität von bis zu 2,5 Gigawatt erhalten. Die finale Genehmigung der EU-Kommission stehe hier allerdings noch aus.Offshore-Wind werde immer gefragter. Als Weltmarktführer dürfte Ørsted vom globalen Ausbau der Kapazitäten besonders profitieren.Nachdem die Korrektur beendet scheint, können Anleger nun wieder zugreifen und auf weiter steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".(Analyse vom 08.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link