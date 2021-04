Börsenplätze Ørsted-Aktie:



09.04.2021



DK0060094928



A0NBLH



D2G



ORSTED



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Offshore-Wind werde immer gefragter. Der technologische Fortschritt bei den Turbinen auf See und die ambitionierten Klimapläne in immer mehr Ländern würden dem Weltmarktführer für Offshore-Windparks Ørsted in die Karte spielen. Doch die Entwicklung sorge auch für mehr Konkurrenz, u.a. durch die großen Energiekonzerne.Royal Dutch Shell, BP und Co müssten einen Weg finden, die Emissionen herunterzufahren und gleichzeitig weiter satte Gewinne zu scheffeln. Offshore-Windparks könnten da eine Lösung sein. Mit aggressiver Preispolitik würden sie versuchen bei den Auktionen zum Zug zu kommen - und Ørsted damit das Leben schwer machen.Ørsted-CEO Mads Nipper wolle sich aber nicht um jeden Preis auf den Preiskampf einlassen. In der Zeitung "Borsen" habe er gesagt, Ørsted würde kaputt gehen, wenn man ständig versuchen würde, neue Player am Markt auszustechen. Der Konzern müsse sich vielmehr auf seine anderen Stärken konzentrieren. Nipper habe dabei die Schaffung von Arbeitsplätzen, das Wissen um die Meeresumgebung und -vielfalt sowie die Zuverlässigkeit genannt.Die Ørsted-Aktie bleibt einer der Favoriten des AKTIONÄR in der Erneuerbare-Energien-Branche, so der Experte Maximilian Völkl. (Analyse vom 09.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link