Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol Deutschland: ZO1, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2019 über 1,5 Mrd. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in rund 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content-und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfsmarktstellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 30 Mrd. EUR brutto. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (26.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Einzelhändlers für Heimtierbedarf zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol Deutschland: ZO1, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: ZLPSF) auf 240 Euro.Die Onlineplattform für Tierbedarf stehe weiterhin hoch im Kurs bei den Anlegern. Heute sei ein neuer Rekord bei der zooplus-Aktie aufgestellt worden. Das Kursziel vom "Aktionär" aus der Heft-Empfehlung 16/20 sei damit deutlich übertroffen worden. Wie viel Potenzial sei noch vorhanden?Laut dem Management von zooplus sei noch viel Potenzial vorhanden. Die Prognosen seien die letzten Monate mehrfach angehoben worden. Der CEO von zooplus habe zudem erneut in die eigene Tasche gegriffen und am 20. Januar 2021 Aktien im Wert von fast einer halben Million Euro von seinem Arbeitgeber gekauft.Mit diesem Rückenwind habe die Aktie heute den Rekord aus dem Jahr 2017 geknackt und das Allzeithoch nach oben auf 208 Euro verschoben. Seit Jahresbeginn bis zum neuen Höchststand habe die Aktie um 20 Prozent zugelegt.Nach dem Rekord in der ersten Handelsstunde würden Gewinnmitnahmen einsetzen. Die Aktie habe um fünf Prozent konsolidiert. Einige Anleger hätten sich nach der Mittagszeit bei der psychologisch wichtigen Marke von 200 Euro direkt wieder mit Papieren eingedeckt. Möglichweise sei die Korrektur nach ein paar Stunden bereits zu Ende."Der Aktionär" erhöht sein Kursziel auf 240 Euro, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur zooplus-Aktie. Der Stopp werde bei 160 Euro platziert. (Analyse vom 26.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link